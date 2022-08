O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculado à pasta, publicou na última sexta-feira (19) a ‘Chamada CNPq/MCTI Nº 38/2022 Apoio a cursos de curta duração em biotecnologia no âmbito do Centro Latino-Americano de Biotecnologia (CABBIO)’.

Biotecnologia: MCTI investe no desenvolvimento científico e tecnológico do setor

O valor global do edital é de R$500 mil. Os recursos são do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Segundo destaca a divulgação oficial, as propostas de projetos deverão ser submetidas até 3 de outubro de 2022.

Diversos cursos serão disponibilizados para o setor

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o objetivo é apoiar cursos de curta duração em nível de pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância/online, que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do país na área de biotecnologia.

Parcerias relevantes

Os cursos serão realizados em 2023 no Brasil, em cooperação com a Argentina, o Uruguai e outros países parceiros, no âmbito do Centro Latino-Americano de Biotecnologia (CABBIO), explica o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Capacitação dos profissionais e ampliação dos recursos tecnológicos

A expectativa é incrementar a capacitação de recursos humanos para atuar no campo da biotecnologia, seja na academia ou na indústria, para a geração de produtos, processos e serviços, desenvolvendo tecnologias próprias, de forma a desonerar os processos produtivos e reduzir a dependência tecnológica dos países-membros e de outros países parceiros do CABBIO, explica o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Linhas de apoio

As propostas deverão ser inseridas em uma das linhas de apoio. Para a linha 1 estão previstos cursos presenciais de curta duração, de 40 horas de aula, sendo 60% práticas e 40% teóricas. Para a linha 2 estão os cursos que serão realizados na modalidade on line e terão duração de 30 horas com aulas 100% teóricas.

Temas oficiais

O edital estabelece os seguintes temas para as duas linhas de pesquisa: biotecnologia aplicada à saúde; biotecnologia agrícola e aquicultura; ambiental; industrial; marinha; e genômica.

Impacto positivo para a economia nacional

Esse tipo de investimento é amplamente positivo para o país e para a economia, já que ampara os profissionais, investe no setor e atrai novos investimentos. Sendo assim, os impactos do investimento em áreas específicas elevam a economia nacional de forma direta e indireta, impactando positivamente o fluxo do país, principalmente, considerando o avanço da área beneficiada e sua importância de forma global.