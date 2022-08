Birdie tem vagas de emprego pelo país; veja as regiões

A empresa Birdie, especializada em apresentação de ambientes, abre novas oportunidades para serem preenchidas em cidades brasileiras. Para garantir a participação no processo seletivo, o interessado deve possuir todas as habilidades que exigem a colocação pretendida. Continue vendo e tenha acesso a todas as informações.

Birdie contrata novos colaboradores em cidades brasileiras

A Startup Birdie, referência em apresentação de ambientes tem como maior propósito oferecer aos seus clientes a digitalização do mundo. A companhia possui uma plataforma que é responsável por conectar empresas e fotógrafos que entregam as melhores apresentações digitais por meio de imagens de alta qualidade.

Buscando por profissionais que se identifiquem com todas as suas competências, novas posições podem ser preenchidas em várias cidades do país, entre elas: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Maceió, Mogi das Cruzes, Niterói, Osasco, Ribeirão Preto, Santos e Uberlândia.

Todas as posições são efetivas, e a empresa ainda oferece vagas de estágio para estudantes de níveis superiores que queiram aperfeiçoar ainda mais seus conhecimentos profissionais, além de disponibilizar seu banco de talentos.

Veja as posições abertas para candidatura e as regiões disponíveis para exercê-las:

Pessoa Estagiária em SDR e Pré Vendas — Porto Alegre;

Profissional de Fotografia — Mogi das Cruzes, Niterói, Osasco, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Santos e Uberlândia;

Banco de Talentos — Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo.

Como se registrar

Para enviar o seu cadastro em uma das posições disponíveis pela empresa Birdie, basta acessar o link de inscrições e preencher sua ficha cadastral na posição que pretende exercer.

