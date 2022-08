Black Women in Tech: Microsoft abre 50 vagas no Brasil

A Microsoft abriu 50 vagas para seu programa Black Women in Tech. Todavia, é a quarta turma da empresa de tecnologia americana, junto a uma parceria com a WoMakersCode no Brasil, comunidade global que atua com o objetivo de capacitar mulheres de diferentes condições sociais para o mercado de tecnologia.

As vagas são destinadas a cursos gratuitos de aperfeiçoamento através do ensino de técnicas com foco na tecnologia, oferecendo certificação em fundamentos do Microsoft Azure (AZ-900). Ademais, as mulheres participantes do programa irão receber um título voucher da empresa.

O objetivo da Black Women in Tech é o de aumentar a igualdade de gênero e racial no setor tecnológico. A princípio, a Microsoft busca contribuir para uma redução da carência de profissionais especializados na área, favorecendo pessoas que não possuem normalmente a oportunidade de atuar no setor.

Para se inscrever é necessário ir ao site da WoMakersCode. As aulas terão início no dia 12 de setembro. Aliás, para participar é preciso ter mais de 18 anos, se declarar como uma pessoa de cor preta ou parda, com experiência anterior utilizando tecnologia, graduação, e disponibilidade para participar durante o período de 12 de setembro a 10 de dezembro, das 18h às 19hs.

Mercado de tecnologia no Brasil

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), o país está no ranking entre os dez maiores mercados de tecnologia do mundo. Em síntese, é o líder na América Latina. O setor tecnológico nacional recebe investimentos dos mais variados segmentos, principalmente em razão da necessidade da digitalização de processos e operações empresariais.

Por essa razão, as organizações têm buscado novas ferramentas, sistemas e plataformas para se organizar tecnologicamente e garantir os benefícios inerentes ao processo. Desta forma há um desenvolvimento, uma transformação digital, sendo para isso, necessário a contratação de um pessoal especializado.

O fato é que há uma necessidade cada vez maior de profissionais capazes de trabalhar com a tecnologia. Há um aumento exponencial da demanda por estes trabalhadores. Desse modo, é uma área promissora que garante bons salários e grandes benefícios para quem é especialista.

Estima-se que até 2025 haja uma demanda por 800 mil profissionais capazes de atuar no setor de softwares e serviços de TI, com vagas abertas em todo o país. O Brasil anseia por estes profissionais. São grandes as possibilidades para quem possui um conhecimento na área tecnológica.

Como se especializar

O mercado tecnológico exige uma especialização em diversas áreas. Para atuar no setor deve-se adquirir conhecimentos específicos, pois são diversas as tecnologias empregadas sendo necessário se aprofundar melhor no assunto. Felizmente há diversos cursos técnicos e de graduação que podem preparar o profissional.

1 – Programação

Nesta área o profissional será capaz de desenvolver sistemas, softwares que serão utilizados em diversos processos como na gestão empresarial, caixas eletrônicos, sites de e-commerce, redes sociais. É importante que o programador saiba diversas linguagens como Javascript, Java, C#, Python, entre outras.

2 – Qualidade de software

Neste caso, o profissional irá atuar como monitor do sistema desenvolvido para a empresa. Ele irá observar a qualidade do software utilizado, para se certificar de que a ferramenta utilizada atende as necessidades do negócio. Ele prima pela segurança dos dados, de suas operações, evitando erros e outros problemas relacionados.

3 – Segurança da informação

O profissional que atua na área de segurança da informação da empresa e deve ser capaz de manter a segurança da rede de computadores de toda a organização e seus dispositivos conectados a ela. Analogamente, ele precisa ser capaz de protegê-la de ataques cibernéticos. É uma profissão em evidência nos dias atuais.

4 – Banco de dados

O profissional dessa área também prima pela segurança da rede e do sistema da corporação. O administrador de banco de dados monitora e gerencia as informações necessárias para o desenvolvimento do negócio. Em suma, ele deve ser capaz de implantar centros de processamento de dados, execução de backups, e produzir relatórios.

Conclusão

Em conclusão, como vimos acima, o mercado de tecnologia é bastante promissor. Há muitas vagas disponíveis e falta de profissionais no mercado. Com o Black Women In Tech da Microsoft, espera-se que muitas mulheres em condições desfavoráveis no Brasil, possam estudar, aprender sobre o assunto e, assim, conquistar um lugar, garantindo um emprego qualificado e uma boa renda.