Blau Farmacêutica anuncia vagas de emprego em São Paulo

A Blau Farmacêutica, indústria líder no segmento hospitalar e pioneira em biotecnologia, anuncia vagas de emprego em São Paulo. Dentre as oportunidades, há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira como se candidatar.

Blau Farmacêutica abre oportunidades de emprego

A Blau Farmacêutica, uma das principais empresas farmacêuticas da América Latina, produz medicamentos de alta complexidade e hospitalares essenciais, voltados para a saúde das pessoas, anuncia vagas de emprego em São Paulo. Veja os cargos ofertados:

Técnico de Manutenção – Cotia /SP : necessário ensino médio completo e conhecimento em Pacote Office, sistemas eletrônicos e em informática e Indústria Farmacêutica;

: necessário ensino médio completo e conhecimento em Pacote Office, sistemas eletrônicos e em informática e Indústria Farmacêutica; Operador de Produção Jr. – Exclusivo para PCD – Cotia /SP : ensino médico completo, disponibilidade de horário e experiência na função;

: ensino médico completo, disponibilidade de horário e experiência na função; Assistente Técnico Operacional – Cotia /SP : necessário experiência com equipamentos para produção de insumos farmacêuticos ativos e ensino médio completo;

: necessário experiência com equipamentos para produção de insumos farmacêuticos ativos e ensino médio completo; Operador de Empilhadeira – Cotia /SP : ensino médio completo, curso de empilhadeira e conhecimento em sistemas de movimentação de materiais e estocagem;

: ensino médio completo, curso de empilhadeira e conhecimento em sistemas de movimentação de materiais e estocagem; Técnico de Refrigeração Pl – São Paulo /SP: ensino médio completo, curso técnico em Refrigeração Industrial, conhecimento em Pacote Office e em sistemas de HVAC para áreas classificadas da indústria farmacêutica.

Veja também: CSN Mineração divulga vagas de emprego; confira os cargos

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Blau Farmacêutica, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga de interesse e cadastrar o currículo atualizado em “Candidate-se“.

Além do salário compatível com o mercado de trabalho, a companhia disponibiliza benefícios como vale transporte, restaurante interno, refeitório, café da manhã, auxílio farmácia, assistência odontológica e assistência médica.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.