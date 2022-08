Blockbit abre novo processo seletivo para contratação de profissionais

A área de tecnologia está em franca expansão e, seguindo esta tendência, a Blockbit, empresa especializada em cibersegurança, anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratar profissionais de diversas áreas. Há chances para todos os níveis de senioridade e experiência nos departamentos de Desenvolvimento de Sistemas, Suporte, Qualidade e Infraestrutura, além de áreas administrativas, como o Marketing.

As vagas disponíveis são para os cargos de Analista Desenvolvedor Full-Stack Sênior, Analista de Qualidade Júnior, Analista de Qualidade Pleno, Analista de Suporte N1, Coordenador Contábil, Estagiário de Controladoria Comercial, Gerente de Marketing, Instrutor de Treinamento Técnico, Líder Técnico de Desenvolvimento e Pré-vendas Júnior. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas inglês intermediário é uma exigência em grande parte delas.

De acordo com a empresa, os contratados trabalharão 40 horas semanais no formato híbrido e terão direito a salário compatível com o mercado, vale refeição, vale transporte, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Auxílio Creche, Seguro de Vida, parceria com o Gympass e Benefício Flexível.

A companhia também oferece um plano de carreira completo, com possibilidade de crescimento real, além do acesso a todos os conteúdos e treinamentos da Blockbit University, uma central de formação com cursos e dicas especiais sobre cibersegurança e TI.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de postos abertos e cadastrar o currículo.

Os candidatos podem, ainda, enviar seu currículo atualizado para o e-mail careers@blockbit.com, informando a posição desejada no assunto.