Blockbit abre vagas para área de tecnologia

Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Blockbit, empresa brasileira especializada no mercado de cibersegurança nacional, anunciou a abertura de novas vagas para sua área de tecnologia. As chances são para atuação em São Paulo e há oportunidade, também, para o departamento de Marketing e outros.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se as funções de Analista Desenvolvedor Full-Stack Sênior, Analista de Qualidade Júnior, Analista de Qualidade Pleno, Analista de Suporte N1, Coordenador Contábil, Estagiário de Controladoria Comercial, Gerente de Marketing, Instrutor de Treinamento Técnico, Líder Técnico de Desenvolvimento e Pré-vendas Júnior.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência e com os mais variados níveis de senioridade. Além da capacitação técnica, a empresa exige que os candidatos possuam as habilidades e os conhecimentos específicos para suas áreas de atuação, além de perfil analítico, boa capacidade para resolução estratégica de problemas, facilidade para trabalhar em equipe e bom relacionamento interpessoal.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que se encontra em franca expansão e tem investido em pessoas para manter o ritmo de crescimento e, principalmente, oferecer soluções cada vez inovadoras e eficientes.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, dentre eles: assistência médica, auxílio creche, seguro de vida, vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, desconto em farmácias e academias e horário flexível. A empresa oferece, ainda, um plano de carreira eficiente, com possibilidade de crescimento interna e acesso a uma série de conteúdos e treinamentos da Blockbit University.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://www.blockbit.com/pt/carreiras/ para conhecer um pouco mais sobre a empresa e obter informações sobre as vagas disponíveis. Além disso, é possível enviar o currículo atualizado para o e-mail careers@blockbit.com, informando o nome da vaga desejada no assunto.