Bolsonaro afirma que fila de espera não existe mais

Em entrevista na última semana, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a fila de espera para entrada no Auxilio Brasil não existe mais. Conforme informações do chefe de estado, qualquer pessoa que esteja passando fome e que atenda às regras de seleção, pode fazer parte do programa social sem esperar por uma vaga.

Uma fila de espera para um programa social se forma quando o número de usuários aptos ao recebimento de determinado benefício é maior do que a quantidade de vagas ofertadas. Quando o fenômeno acontece, cria-se uma lista de pessoas que, mesmo com direito ao projeto, precisam esperar pela abertura de novas vagas.

No caso específico do Auxílio Brasil, dados do Ministério da Cidadania apontam que quase 1 milhão de brasileiros estavam nessa situação no primeiro semestre. Com a aprovação da PEC dos Benefícios e a consequente liberação de mais espaço no orçamento, o Governo conseguiu inserir mais de 2 milhões de pessoas de uma só vez em agosto, e acabar com a fila de espera.

“Quem porventura está no mapa da fome, pode se cadastrar e vai receber, não tem fila o Auxilio Brasil. São 20 milhões de famílias que ganham isso aí”, disse o presidente em entrevista para o podcast. “Então, essa preocupação de se antecipar problemas têm feito com que o povo brasileiro sofra menos do que a população aí fora”, seguiu ele.

“Esse discurso de 15 milhões passando fome não é verdade esse número. Se for a qualquer padaria aqui, não tem ninguém pedindo ali pedindo para você comprar o pão para ele, isso não existe. Eu falando isso estou perdendo votos, mas a verdade é que você não pode deixar de dizer”, completou o presidente.

Fila de espera pode voltar

Vale lembrar que a fala do presidente é referente apenas ao mês de agosto deste ano. Na última liberação, de fato o Governo Federal conseguiu zerar a fila de espera para entrada no programa social. Contudo, não se sabe se o sistema será mantido.

Informações de bastidores dão conta de que servidores do Ministério da Cidadania já admitem que não será possível manter a fila de espera zerada neste semestre. Tudo por causa da alta procura de cidadãos para entrar no programa.

Em entrevista recente, a vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Tatiana Thomé, explicou que o Auxílio Brasil é um programa fluido. Dessa forma, mesmo que a fila tenha sido zerada em agosto, ela pode voltar a se formar já em setembro.

Fenômeno já aconteceu com o Auxílio

Vale lembrar que o Governo Federal já conseguiu zerar a fila de espera para entrada no Auxílio Brasil este ano. Entre os pagamentos de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, o Ministério da Cidadania inseriu mais de 3 milhões de pessoas de uma só vez.

Entretanto, o sistema só permaneceu zerado naquele mês específico. Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que a fila de espera voltou a se formar e cresceu em um ritmo acelerado já a partir de fevereiro.

É possível e provável que o fenômeno volte a se repetir nos próximos meses, considerando que o Governo não conseguiu a abertura de mais espaço no orçamento, e que a procura pela entrada no programa segue alta.