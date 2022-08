Bolsonaro volta a prometer Auxílio de R$ 600: “Tenho certeza”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta quarta-feira (17), que manterá o Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 caso seja reeleito este ano. Hoje, a previsão orçamentária indica que o valor turbinado do projeto social só deve durar até o final deste ano. Logo depois, o saldo voltaria ao patamar regular de R$ 400.

“Vamos ao parlamento mais uma vez, falei com Paulo Guedes, para tornar definitivo o auxílio de R$ 600 em 2023. Com responsabilidade. Se fizer sem responsabilidade, dólar vai para cima, inflação também e voltamos ao tempo lá atrás”, disse Bolsonaro. O presidente frisou mais uma vez que a decisão não depende só dele.

Entretanto, desta vez o chefe de estado disse que está confiante em uma aprovação do Congresso. ”Tenho certeza que o Parlamento vai apoiar novamente”, completou o presidente. Vale lembrar que Bolsonaro precisou da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para aprovar o Auxílio de Brasil de R$ 400 no ano passado e também o aumento de R$ 200 este ano.

Recentemente, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, também indicou que poderá manter o projeto na casa dos R$ 600 caso Bolsonaro seja reeleito este ano. Entretanto, o chefe da pasta econômica disse que a manutenção do patamar de pagamentos depende de uma aprovação da Reforma Tributária pelo Senado Federal.

O aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 só foi possível por causa da aprovação da chamada PEC dos Benefícios pelo Congresso Nacional no último mês de julho. O documento liberou R$ 26 bilhões para aplicação no programa social. Entretanto, o texto só libera o montante até o final deste ano. A partir de janeiro de 2023, o projeto voltaria ao seu patamar habitual.

Resposta

De uma certa forma, a mais nova declaração do presidente Bolsonaro de que poderá manter o valor do Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 em 2023, nada mais é do que uma resposta. Nos últimos dias, vários dos seus adversários estão dizendo o contrário.

O ex-presidente Lula (PT), por exemplo, vem dizendo em discursos que o Auxílio Brasil é um programa temporário que vai chegar ao fim em dezembro. O petista também vem prometendo manter o benefício em R$ 600 caso seja eleito.

Seja com Lula, Bolsonaro ou qualquer outro, a verdade é que a manutenção do Auxílio Brasil na casa dos R$ 600 deve exigir a indicação de uma nova fonte de renda. Até agora, nenhum dos pré-candidatos à presidência explicou qual seria esta nova forma de custeio.

Auxílio Brasil segue

Nesta semana, o Governo Federal vai seguindo com os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600. Nesta quinta-feira (18), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 8.

Para movimentar o dinheiro, o cidadão pode usar o aplicativo Caixa Tem. Através do app, é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Veja abaixo no calendário:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1 (já pago)

10 de agosto: Usuários com NIS final 2 (já pago)

11 de agosto: Usuários com NIS final 3 (já pago)

12 de agosto: Usuários com NIS final 4 (já pago)

15 de agosto: Usuários com NIS final 5 (já pago)

16 de agosto: Usuários com NIS final 6 (já pago)

17 de agosto: Usuários com NIS final 7 (já pago)

18 de agosto: Usuários com NIS final 8 (pago hoje)

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0