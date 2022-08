BP Bunge Bioenergia recruta profissionais em todo o país

A BP Bunge Bioenergia está recrutando profissionais em todo o país para suas iniciativas de formação e educação continuada. As chances são para o Programa Trainees e o Programa Engenheiros 2023, que estão em sua terceira edição.

A processadora de cana-de-açúcar visa, por meio das iniciativas, estimular o crescimento e o desenvolvimento de profissionais no mercado de trabalho. As vagas estão distribuídas entre o escritório, em São Paulo, capital, e as 11 unidades agroindustriais da BP Bunge Bioenergia, localizadas nos municípios de Edéia e Itumbiara, em Goiás; Frutal, Itapagipe, Ituiutaba e Santa Juliana, em Minas Gerais; Orindiúva, Ouroeste e Pontes Gestal, em São Paulo; Pedro Afonso, no Tocantins; e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Para atuar no programa de trainee são elegíveis recém-formados entre junho de 2019 e junho de 2022, nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias (Agronômica, Computação, Elétrica, Mecânica, Produção e Química) e Sistemas da Computação. As posições exigem, ainda, inglês intermediário e disponibilidade para residir nas cidades onde a empresa atua.

Já as vagas de engenharia são, como o nome sugere, destinadas a candidatos da área de Engenharia, nas habilitações de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica. Também é necessário ter inglês desejável e disponibilidade para residir nas cidades onde a empresa atua. Além disso, como o programa visa garantir o treinamento de lideranças entre engenheiros, é importante que os candidatos tenham acima de quatro anos de experiência comprovada no setor sucroenergético ou nas operações de grandes indústrias de setores similares.

Em ambos os casos, desde o primeiro dia do programa os profissionais estarão imersos nos negócios da empresa para acelerar o seu conhecimento e participação sobre o que a companhia faz. Além disso, eles participarão de um job rotation e passarão por uma trilha de desenvolvimento que envolve Tutoria, Mentoria, Assessment e Avaliações de Desempenho, e ainda desenvolve um projeto para apresentação à Liderança.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo programa de trainees da empresa deverão acessar o site https://traineebpbunge.across.jobs para obter mais informações e cadastrar o currículo.

Para o Programa Engenheiros, as inscrições devem ser efetuadas no site https://engenheirosbpbunge.across.jobs.