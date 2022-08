O Brasil e o Reino Unido discutem o fortalecimento da cooperação em ciência e tecnologia, de acordo com recente divulgação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Brasil e Reino Unido: cooperação em ciência e tecnologia

De acordo com as informações oficiais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), destacam-se as possibilidades de trabalho conjunto em setores específicos.

A reunião entre os representantes discutiu a cooperação entre os países

Conforme informações oficiais, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e a encarregada de Negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil realizaram uma reunião, nesta segunda-feira (1º), em Brasília (DF), para discutir a ampliação da cooperação científica e tecnológica entre os dois países.

Segundo informa a divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no encontro, eles destacaram as possibilidades de trabalho conjunto nos setores de comércio, investimento, sustentabilidade e desenvolvimento.

Diversas áreas serão beneficiadas

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a prioridade para a cooperação bilateral destaca as seguintes áreas do conhecimento: saúde e ciências da vida; agricultura e produção sustentável de alimentos; biodiversidade e bioeconomia; ciência do clima e energia limpa; inovação e inteligência artificial.

Programa “Chevening Scholarships”: oportunidade de estudos no Reino Unido

Conforme destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a representante da Embaixada do Reino Unido agradeceu a parceria já estabelecida entre os países e em especial aproveitou para divulgar o programa “Chevening Scholarships”, iniciativa que concede bolsas de estudo no Reino Unido para alunos de mais de 160 países (incluindo o Brasil), com inscrições que vão de 2 de agosto e até 2 de novembro. De acordo com a recente divulgação oficial, o Chevening concede bolsas para programas de mestrado com um ano de duração em diversas universidades do Reino Unido.

Investimentos em startups

O programa já contemplou 50 mil bolsas no mundo todo. No Brasil, cerca de 2 mil pessoas já receberam a bolsa. Também foi destacado que o Conselho de Ciência e Tecnologia daquele país está trabalhando em estreitar a colaboração com o governo brasileiro para ajudar especialmente as startups, ressalta o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Benefícios tributários

O país possui ambiente tributário diferenciado para empresas que trabalham com inovação e propriedade intelectual, com empresas aptas a reivindicar benefícios fiscais sob a iniciativa UK Patent Box, segundo informa a divulgação oficial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Essa colaboração será benéfica para os países envolvidos por diversas vertentes.