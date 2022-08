Brasil registra mais um aumento no emprego com carteira assinada

O Brasil criou mais de 218,9 mil empregos com carteira assinada no último mês de julho. Os dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Conforme as informações da pasta, trata-se da 7ª alta seguida no número de trabalhadores em condição de formalidade no país.

Ao todo, o Brasil acumula um saldo positivo de 1,6 milhão de postos de trabalho neste ano de 2022. Os dados foram chancelados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Embora o aumento tenha sido comemorado pelo Governo Federal, o fato é que a projeção inicial para o mês de julho, era de criação de 250 mil postos.

Em julho, os dados do Caged apontam que 1,887 milhão de brasileiros foram admitidos em trabalhos formais. Ao mesmo passo, 1,668 milhão foram desligados. A diferença entre os dois números é o que gera o saldo positivo do último mês. Informações oficiais indicam ainda que o país tem 42,2 milhões de empregos com carteira assinada. O patamar é recorde.

O saldo de julho foi positivo em todos os principais setores de contratação. Em serviços, por exemplo, foram abertos 81.873 postos de trabalho. Os números também aumentaram na indústria (+ 50;503), comércio (+ 38.574), construção (+32.082) e também na agropecuária (+15.870). O Ministério do Trabalho considera que os números são satisfatórios.

Quando se considera os dados por região, os saldos também são positivos em todas as áreas. O Sudeste lidera a lista com a criação de mais de 99 mil postos de trabalho formais. O Nordeste vem em segundo com mais de 49 mil. O Sul aparece em terceiro com 28 mil, e o Norte aparece na última posição com mais de 16 mil.

E o salário médio?

Outro dado comemorado pelo Governo Federal é o aumento do salário médio dos trabalhadores brasileiros. Dados oficiais do Caged apontam que em julho, a média de ganhos dos cidadãos com carteira assinada foi de R$ 1.926,54.

Em um nível de comparação, o valor é 0,8% maior do que o registrado no último mês de julho. O aumento é de R$ 15,31 e, segundo analistas econômicos, está acima da inflação, o que pode significar um pequeno aumento no poder de compra dos brasileiros.

Informações de bastidores dão conta de que aliados do Governo Federal estavam esperando por este número para usar na campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PL). Os dados devem aparecer algumas vezes nas inserções comerciais na TV e no rádio, já nos próximos dias.

Carteira assinada

Para analistas econômicos o aumento no número de cidadãos trabalhando com carteira assinada pode significar mais segurança trabalhista para os indivíduos. Mais brasileiros estão amparados com direitos trabalhistas.

Isto não quer dizer que os trabalhadores informais não tenham direitos. Entretanto, ao trabalhar com a carteira assinada, o empregado possui mais garantias e benefícios importantes para usufruir durante o seu período de trabalho, e até mesmo depois de um desligamento.

Nas últimas semanas, membros da oposição disseram que o aumento do emprego na era Bolsonaro estava muito focado nos informais. A nova pesquisa poderá ser usada pelo presidente para apontar para uma visão diferente da história.