Em busca de novos talentos para compor seu time, a BrasilCenter disponibiliza novas vagas de emprego para profissionais de diversas regiões do país. Ao todo, a empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes oferece mais de 450 postos de trabalho nas cidades de Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), Vila Velha (ES), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e outras localidades.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que tem visto suas operações se expandirem com muita rapidez e de forma bastante sólida em todas as cidades em que mantém atuação.

As chances são para os cargos de promotor de venda e operador de call center, destinadas a profissionais com idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e, de preferência, com experiência anterior na área. Vale reforçar que as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e trabalharão em uma jornada de seis horas diárias. A empresa oferece uma série de benefícios, como assistência médica, auxílio-creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros.

Além disso, como algumas das oportunidades de operador de call center são para atuação na modalidade home office, a BrasilCenter disponibiliza uma ajuda de custo, mobiliário e computador para o funcionário.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão cadastrar seu currículo diretamente no site da companhia. Acesse https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br para conferir a lista completa de vagas disponíveis e selecionar a posição de interesse, de acordo com a localidade.