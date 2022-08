BrasilCenter divulga vagas de emprego pelo país

A BrasilCenter, uma das maiores companhias de comunicação, anunciou novas posições de trabalho disponíveis em várias regiões do Brasil. Para ser um colaborador será necessário atender as exigências mínimas da colocação que pretende preencher, além de morar em cidades com vagas abertas. Continue vendo para ter acesso a todos os detalhes.

BrasilCenter divulga novas vagas de trabalho

Criada no ano de 1998, a companhia BrasilCenter é um dos maiores destaques nacionais dentro do segmento de Call Center e Comunicação. Buscando por novos funcionários, a companhia abriu novos postos de trabalho disponíveis nas seguintes localidades: São Paulo, Adamantina, São Vicente, São José dos Campos, Americana, Campinas, Barra Mansa, Ribeirão Preto, Chapecó, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Salvador, Jundiaí e Piracicaba.

Além das oportunidades efetivas, a companhia também disponibiliza vagas para Jovem Aprendiz cursando nível médio ou técnico de ensino, além de chances exclusivas para portadores de deficiências. Para tornar-se um colaborador, será essencial atender a todos os critérios pré estabelecidos e morar nas localidades onde a recrutadora está contratando.

Conforme anunciado dentro da plataforma recrutadora InfoJobs, as seguintes posições podem ser ocupadas:

Auxiliares para a área Administrativa — Chapecó;

Representantes para a área de Televendas — Campinas;

Representantes para a área de Atendimentos — Ribeirão Preto;

Vendedores Externos PAP — São Paulo;

Promotores para áreas de Vendas de telefonia — Barra Mansa;

Vendedores Externos — Campinas e Taubaté;

Coordenadores para áreas de Vendas — São José dos Campos;

Supervisores para áreas de Vendas Externas — Americana.

Como se candidatar

Quer ser um dos colaboradores da companhia BrasilCenter? Para ser contratado todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro da colocação que pretende preencher por meio do link de inscrições.

