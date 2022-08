Brasileiros milionários? Resultado da Mega-Sena não premia

Quem não quer ser um milionário? Até mesmo os que já têm um “pé de meia” desejam ganhar mais dinheiro. Por isso, as Loterias Caixa realizaram nesta quarta-feira (10) mais um sorteio de uma das modalidades mais populares. O resultado da Mega-Sena saiu às 20h pelo concurso 2509.

O prêmio sorteado era de R$ 8 milhões, mas, infelizmente, não saiu dentro da faixa principal. Contudo, outras faixas premiaram os jogadores, com valores consideráveis. Assim, se você deseja saber se é um dos ganhadores com o resultado da Mega-Sena, confira as dezenas sorteadas abaixo, na matéria do Notícias Concursos.

Resultado da Mega-Sena do concurso 2509

Os apostadores puderam assistir todo o sorteio através da internet, por meio da transmissão no canal da Caixa Econômica no YouTube. A conta do Facebook também faz essa transmissão do Espaço Loterias Caixa, onde a extração de todas as modalidades é feita.

Ademais, os números sorteados nesta quarta-feira (10) foram: 08 – 37 – 39 – 50 – 59 – 60.

Com isso, 47 apostas receberão uma premiação de R$ 48.983,97 cada uma, pelo fato de terem acertado as cinco dezenas sorteadas. E 2.560 apostas receberão R$ 1.284,73 pelo acerto de quatro dezenas sorteadas.

Como jogar pela Internet?

Antes de jogar na loteria através da Internet, é preciso ter um cadastro dentro do site oficial da Caixa. Para isso, siga os passos abaixo para fazer:

Acessar o endereço eletrônico das Loterias Caixa. Então, deve-se clicar no ícone “aposte agora”;

Em seguida, clicar no ícone “aposte já”;

Confirmar a maioridade;

Clicar no ícone “acessar”;

Fazer o login (não é o mesmo do site da Caixa);

Selecionar a modalidade.

Quando se faz o login no site, dentro da página inicial de serviços, é possível conferir as modalidades de apostas que estão disponíveis. Em cada uma estão as informações relevantes sobre o concurso, a estimativa do valor do prêmio, data dos sorteios, etc. Isso porque as modalidades têm particularidades que alteram como as apostas se realizam.

As Loterias Caixa Online é um portal criado no ano de 2018, sendo mais uma forma de apostas. Para a sorte de alguns jogadores, no mesmo ano, houve uma premiação com o resultado da Mega-Sena da Virada. Cerca de 52 apostas ganharam, sendo que três delas apostaram online.