A Bridgestone é uma empresa que se destaca pela produção de pneus e borracha, e está oferecendo oportunidades de emprego na região de São Paulo. Veja todas as vagas disponíveis e as possibilidades de contratação.

Bridgestone abre vagas de emprego em São Paulo e região

A empresa está iniciando a semana com muitas oportunidades que proporcionam salário compatível com o mercado, benefícios e estabilidade financeira. Veja, a seguir, as principais informações disponíveis.

Mecânico Manutenção;

Ajudante de Processo;

Ajudante de Produção – Brasil;

Ajudante de Produção – Exclusiva para Pessoas com Deficiência;

Ajustador (a) Equipamentos;

Ajustador (a) Mecânico;

Almoxarife;

Analista Inteligência de Mercado Sênior;

Assessor(a) Comercial – Brasil;

Assessor(a) Comercial Sr;

Assessor(a) de Negócios – Pneus de Carga;

Assistente de Engenharia de Processos;

Auxiliar Administrativo (Vaga exclusiva PCD);

Auxiliar de Produção;

Auxiliar Movimentação Materiais;

Consultor(a) Técnico(a) de Negócios;

Consultor(a) Técnico de Negócios – Brasil;

Coordenador(a) Custos;

Jovem Aprendiz – Primeiro Emprego;

Líder da Qualidade;

Engenheiro(a) Campo OTR;

Estagiário (a) Engenharia;

Engenheiro (a) Manutenção Jr;

Especialista de Auditoria;

Estagiário (a) Administração;

Estagiário(a) Comunicação Corporativa;

Coordenador (a) de Administração de Pessoal e Relações Trabalhistas;

Diversidade – Pessoa com Deficiência;

Estagiário (a) em Administração;

Estagiário(a) Engenharia de Manutenção;

Estagiário (a) Técnico em Mecânica ou Mecatrônica;

Gerente de Vendas;

Inspetor (a) Qualidade Assegurada;

Estagiário(a) Engenharia Industrial;

Instrutor(a) de Treinamento;

Mulheres em Supply Chain – Brasil.

Veja também: Renner tem NOVAS vagas de emprego efetivo pelo país

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da equipe de sucesso da Bridgestone podem acessar o site de inscrição e candidatar-se para uma das oportunidades disponíveis, considerando todos os critérios de exigência e requisitos importantes para a seletiva. A partir disso, basta cadastrar currículo e aguardar o retorno da empresa.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e saiba tudo sobre processos de seleção e recrutamento em primeira mão, diariamente.