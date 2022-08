A Brisanet está divulgando oportunidades de emprego na região de São Paulo e buscando profissionais qualificados que possam fazer parte da equipe de sucesso da empresa. Veja todas as informações disponíveis sobre a companhia e como se candidatar.

Brisanet tem vagas de emprego em várias regiões do país

A seguir, confira todas as oportunidades anunciadas pela Brisanet e identifique as vagas que mais se adequam ao seu currículo. Veja as informações divulgadas, também, para a sua candidatura no processo seletivo.

Analista Fiscal (Fortaleza – CE)

Analista de Marketing (Fortaleza – CE)

Analista de Orçamento e Desempenho II (Fortaleza – CE)

Agente de Coleta (Ribeira do Pombal – BA)

Agente de Prospecção de Condomínios (Salvador – BA)

Analista de Gestão da Performance (Pereiro – CE)

Analista de Trade Marketing (Aracaju – SE)

Analista de Trade Marketing (Pereiro – CE)

Analista de Gestão de Clientes (Pereiro – CE)

Analista de Licitações (Pereiro – CE)

Analista de Orçamento e Desempenho III (Pereiro – CE)

Analista de Processos (Pereiro – CE)

Analista de Recursos Humanos (Pereiro – CE)

Analista de Riscos e Controles Internos Sênior (Fortaleza – CE)

Analista de Trade Marketing (Teresina – PI).

Como se inscrever

Para efetuar inscrição no processo seletivo da Brisanet, os candidatos podem acessar as informações diretamente no site de inscrição e cadastrar-se na oportunidade desejada. É imprescindível preencher todos os requisitos exigidos para se candidatar.

