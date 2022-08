Caixa anuncia nova linha de crédito para MEI

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova modalidade de crédito para MEI (microempreendedor individual). A novidade também será disponibilizada para pequenas e médias empresas.

A nova linha de crédito da instituição financeira, O GiroCaixa, tem como garantia o FGI (Fundo Garantidor para Investimentos) que é gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Quais as condições do novo empréstimo para MEIs?

Taxa de juros a partir de 1,18% ao mês;

Prazo de pagamento de até 60 meses;

12 meses de carência para começar a pagar;

Valor mínimo para contratação de R$ 5 mil a R$ 10 milhões, a depender do faturamento da empresa.

Para solicitar o crédito, tanto os MEIs quanto as pequenas e médias empresas devem ter um faturamento anual entre R$ 81 mil a R$ 300 milhões. O procedimento pode ser realizado em uma das agências do banco, ou através do preenchimento do formulário no site da Caixa.

SIM Digital da Caixa

O banco também oferece outras modalidades de crédito, como o Programa de Simplificação de Microcrédito Digital (SIM Digital), destinado a pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).

Confira as condições disponíveis para cada grupo:

Para pessoa física

Limite do crédito: até R$ 1 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Solicitação: aplicativo Caixa Tem.

Para o Microempreendedor Individual (MEI)

Limite do crédito: até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Solicitação: exclusivamente presencial em uma das agências da Caixa;

Ter atuado como MEI por, pelo menos, 12 meses; e

Ter um fatuamente anual de até R$ 81 mil.

Como contratar o empréstimo?

Para contratar o empréstimo, os MEIs devem ir presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal e levar a documentação comprobatória, como os documentos pessoais e do CNPJ.

Já as pessoas físicas, podem contratar o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem, mas para isso, é necessário atualizar o sistema. Veja o passo a passo a seguir:

Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mão documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção “Atualize seu Cadastro”; Para confirmar, clique em “Entendi, vamos começar”; Verifique se seu endereço está correto e atualizado, estando tudo certo, confirme clicando em “Sim”; Caso os dados não estejam corretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em “Próximo”; Verifique os dados informados e toque em “Continuar”; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.