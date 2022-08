Caixa divulga novo valor para o mês de agosto; veja quanto!

A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira (2) que o Auxílio Gás será pago a cerca 5,6 milhões de famílias. Dessa vez, o valor do benefício em agosto será de R$ 110. Para o mês de dezembro, o benefício tera o seu valor dobrado, já que a nova emenda constitucional elevou os benefícios sociais.

O pagamento do Auxílio Gás ocorrerá entre os dias 9 a 22 de agosto, e seguirá como base o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Assim como o Auxílio Brasil, o pagamento seguirá o calendário do antigo programa Bolsa Família, que pagava seus beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Contudo, o mês atual foi antecipado.

Importante lembrar que o benefício é pago com os mesmos cartões utilizados pelo Auxílio Brasil, que pode ser sacado em lotéricas e terminais de autoatendimento. Além disso, este também pode ser depositado nas contas poupança digitais, criadas especificamente para os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2020.

Detalhes do Auxílio Gás

O Auxílio Gás é pago de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. Originalmente, a parcela de agosto seria paga entre os dias 18 e 31, mas foi antecipada. Deve-se lembrar que com a nova emenda que elevou os benefícios sociais, o Auxílio Gás passará a ter o valor dobrado. Assim, equivale a 100% do valor médio do botijão de 13 quilos.

Esta alteração valerá somente para os meses de agosto, outubro e dezembro de 2022.

Para o ano de 2023, o benefício voltará ao preço que os beneficiários estão acostumados, que é de metade do preço médio do botijão de 13 kg.

O Auxílio Gás tem duração prevista de cinco anos, e deve beneficiar até 5,6 milhões de famílias até o final de 2026. Para 2022, o benefício possuía orçamento de R$ 1,9 bilhão, mas esta verba subiu para R$ 2,95 bilhões com a nova emenda.

No programa só estará incluído quem já estiver cadastrado no CadÚnico para programas sociais do governo. Além disso, este deve ter pelo menos um membro da família que receba o benefício de Prestação Continuada (BPC). Por fim, a lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência no benefício, assim como as vítimas de violência doméstica.

Como funciona o cálculo do benefício?

Para realizar o cálculo do Auxílio Gás, a Caixa Econômica Federal se baseia nas pesquisas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esta divulga os preços médios dos seis meses anteriores do botijão de 13 kg até o décimo dia útil de cada mês. Deste modo, a cada dois meses o benefício passará a mudar o seu valor.

Durante o mês de janeiro, o Auxílio Gás chegou a valer R$ 52, mas em abril este valor baixou para R$ 51. Já em junho, o valor deste voltou aos R$ 53, quando equivalia a 50% do preço médio do botijão. O benefício é pago a cada dois meses, porém, assim como no mês de agosto, a parcela de fevereiro deste ano também foi antecipada e disponibilizada em janeiro.