Caixa liberada Auxílio Brasil para novo grupo nesta QUINTA

A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (11) mais uma parcela do Auxílio Brasil de R$ 600. Serão contemplados os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 3. O pagamento ampliado do benefício seguirá até o mês de dezembro deste ano.

O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido especificamente para o programa social, e o Caixa Tem, usado para gerenciamento das poupanças digitais.

De todo modo, encerrado o período de vigência da PEC das Bondades, o Auxílio Brasil voltará a R$ 400. Além disso, tradicionalmente o benefício é pago nos dez últimos dias úteis do mês, mas em agosto, os repasses foram antecipados, a começar do dia 9 ao dia 22.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil

Final do NIS Data de pagamento 1 09 de agosto 2 10 de agosto 3 11 de agosto 4 12 de agosto 5 15 de agosto 6 16 de agosto 7 17 de agosto 8 18 de agosto 9 19 de agosto 0 22 de agosto

Auxílio Gás Nacional

O Auxílio Gás também será pago às famílias inscritas no programa que possuem o NIS final 3. Com valor de R$ 110 neste mês, o benefício segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil.

Ainda através da PEC Kamikaze, o governo conseguiu elevar o valor do benefício do programa. Agora, o um montante equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg. Mais de 5,5 milhões de famílias estão sendo atendidas.

No entanto, é importante lembrar que o benefício é pago a cada dois meses. Sendo assim, considerando a vigência da Emenda, o auxílio gás será pago em agosto, outubro e dezembro. Cerca de R$ 1 bilhão foi investido para viabilizar os novos repasses.

Benefícios básicos

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis complementares, que podem ser adicionados caso a família se enquadre em seus requisitos, como conseguir um emprego ou ter filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas.

Vale ressaltar que o programa de transferência de renda é voltado a famílias em situação pobreza, cuja renda per capita mensal é entre R$ 105,01 a R$ 210, e extrema pobreza, quando a renda por pessoa atinge, no máximo, R$ 105.

As famílias em situação de pobreza precisam ter ainda em sua composição pessoa gestante, nutriz (mãe que amamenta), crianças a jovens de até 21 anos incompletos.