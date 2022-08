CAIXA permite desbloqueio do Caixa Tem pelo WhatsApp; veja como fazer o procedimento

Ao perder o acesso a sua conta no Caixa Tem, saiba que é possível desbloqueá-la utilizando o WhatsApp. O procedimento é simples e prático.

Em decorrência do alto índice de acessos ao aplicativo Caixa Tem, alguns usuários, por motivos de segurança ou de inconsistência no sistema, podem acabar com a sua conta poupança digital bloqueada. A boa notícia é que é possível reverter a situação pelo WhatsApp.

Hoje, a carteira digital da Caixa Econômica Federal é o canal de repasses de benefícios mais utilizado pelo Governo Federal. Por meio da plataforma os usuários conseguem realizar uma série de operações, como pagamentos, transferências, empréstimos, entre outros.

Veja a seguir como recuperar a sua conta no Caixa Tem pelo mensageiro.

Como desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp?

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Acesse sua conta com seu CPF e senha; No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”; O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp; Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma agência da instituição financeira. Na ocasião, será necessário apresentar um documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.

Entenda o bloqueio do aplicativo

O Caixa Tem pode ser bloqueado por alguns motivos – sobretudo relacionados à segurança. Entre estas razões estão:

Irregularidades cadastrais : Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se a uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

: Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se a uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro. Uso de muitos CPFs em um número de celular : Por questões de segurança, há limite de contas cadastradas em um mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos.

: Por questões de segurança, há limite de contas cadastradas em um mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos. Uso do mesmo CPF em muitos celulares: Uma mesma pessoa (CPF) não pode acessar a conta em diversos celulares, por isso há limite de celulares que podem ser utilizados por um mesmo usuário. Desta forma, a orientação da Caixa é ir a uma agência com um documento de identificação pessoal e pedir a exclusão dos celulares que você não mais usará para acessar o aplicativo.