Caixa recruta estudantes para programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Caixa Econômica Federal está recrutando estudantes para seu programa de estágio. A pré-inscrição dos candidatos interessados no cadastro de reserva permanecerá disponível até o dia 31 de maio de 2023.

São elegíveis estudantes do ensino médio regular, ensino técnico ou EJA e do ensino superior. Neste último caso, eles devem estar matriculados a partir do 5º semestre dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharias. É importante, ainda, que os candidatos seja brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país; não tenham sido exonerados a bem do serviço público; estejam em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos; e não tenham feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Caixa, exceto pessoas com deficiência.

Os interessados em participar do processo também devem ter disponibilidade para estagiar durante seis meses na modalidade remota em uma das unidades da Caixa. Os estudantes serão recrutados à medida que novas vagas forem surgindo.

A Caixa Econômica Federal oferece salário de R$ 400,00 mensais para jornadas de quatro horas por dia e de R$ 500,00 para quem trabalhar cinco horas diárias (nível médio ou técnico). Os alunos de graduação poderão receber até R$1.000,00 mensais. Em todos os casos, os profissionais receberão um auxílio transporte de R$ 130,00 por mês.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola), que é a instituição responsável pelo processo seletivo. As pré-inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 31 de maio de 2023. Clique aqui para acessar e conferir.

Os candidatos devem informar a localidade em que deseja trabalhar e a sua disponibilidade de horário, além de realizar uma prova online, cujo link será enviado por e-mail. O conteúdo programático da prova depende do nível de escolaridade do candidato, mas deve incluir questões de:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Informática;

Conhecimentos Gerais; e

Conhecimentos Específicos.