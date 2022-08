CAIXA Tem 2022: Veja como solicitar o cartão de crédito

O Caixa Tem, aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal, ganhou novas funções recentemente. Os clientes do banco agora podem desfrutar de um cartão de crédito de fácil aprovação e cheio de vantagens.

O cartão é concedido pela instituição financeira aos cidadãos que possuem uma conta poupança social digital na plataforma. A aprovação depende de uma análise de crédito que considera o score do consumidor entre outros fatores.

No entanto, até o momento, não há informações quanto ao limite de crédito, mas, possivelmente será diferente para cada cliente, uma vez que dependerá do perfil de cada um.

Vantagens do cartão de crédito Caixa Tem

Uma das principais vantagens do cartão é a possibilidade de fazer compras à vista para pagar em até 40 dias. Veja as demais:

Sem anuidade ou taxas de manutenção;

Cartão adicional grátis;

Cartão virtual;

Compras no exterior;

Vantagens do programa Vai de Visa.

Caso tenha ficado com dúvidas, entre em contato pelo telefone 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais regiões).

Como solicitar o cartão de crédito Caixa Tem

O interessado pode solicitar a ferramenta pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Basta seguir os passos abaixo:

Clique no menu “Cartão de crédito”; Toque a opção “Quero meu cartão”; Confirme os dados pessoais que aparecerão na tela; Leia e aceite os termos e condições; Crie uma senha; Aproveite todas as vantagens do seu novo cartão.

Veja como solicitar o microcrédito de até R$ 1 mil do Caixa Tem

De acordo com a Caixa, é necessário atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem para conseguir solicitar o novo microcrédito do programa SIM Digital. Dessa forma, o valor que pode ser solicitado no aplicativo é de até R$ 1 mil.

Antes de mais nada, o novo serviço é voltado a pessoas físicas que empreendem ou desejam empreender e a Microempreendedores Individuais (MEIs).

De acordo com o presidente da instituição, “a maioria dessas pessoas, exatamente por ser negativada, estão fora do sistema financeiro tradicional, toma dinheiro emprestado com agiotas e, normalmente, pagam juros entre 15% a 20% ao mês. Portanto, queremos quebrar esse ciclo de juros exorbitantes, passando disso a algo a partir de 1,95%. Em síntese, isso vai gerar um efeito renda muito grande”.

Confira as condições para cada um dos grupos:

Para pessoa física:

Solicitação via Caixa Tem;

Pode contratar até R$ 300 a R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo de até 24 meses para o pagamento.

Para MEIs:

Solicitação presencial nas agências da Caixa;

Pode contratar de R$ 1.500 a R$ 3 mil;

Taxa de juros a partir de 1,99% ao mês;

Prazo de até 24 meses para quitar a dívida.