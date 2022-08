Caixa Tem libera dinheiro extra para os trabalhadores em AGOSTO; veja como receber

Os trabalhadores que possuem conta no Caixa Tem estão recebendo um dinheiro extra neste mês de agosto. A Caixa Econômica Federal deposita, neste momento, o novo saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Atualmente, por meio da Conta Poupança Digital do Caixa Tem, o usuário poderá receber os valores do Auxílio Brasil, Vale-Gás, Abono salarial PIS/Pasep e também o FGTS extraordinário.

Os valores estão sendo liberados para os trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas ativas (empregos atuais) e inativas (empregos antigos) do Fundo de Garantia. O valor máximo para saque é de até R$ 1 mil.

Vale ressaltar que o trabalhador que não deseja sacar o valor liberado precisa manifestar a decisão no app Caixa Tem. O prazo para a negativa vai até dia 10 de novembro. No entanto, se os valores não forem movimentados até o dia 15 de dezembro, serão retornados devidamente corrigidos ao FGTS.

Os trabalhadores que não tiverem uma conta no Caixa Tem podem baixar o aplicativo e realizar o cadastro de maneira prática. Contudo, é importante frisar que a própria Caixa abrirá uma conta em nome do cidadão para realizar os depósitos do saque extraordinário.

Através do Caixa Tem, o trabalhador consegue movimentar os valores facilmente. É possível realizar transações via PIX, fazer compras online utilizando o cartão de débito virtual ou presenciais com leitura de QR Code, pagar contas e boletos, entre outros.

Trabalhadores têm até o FIM de AGOSTO para solicitar o novo saque do FGTS

Os trabalhadores nascidos em agosto que recebem o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já podem sacar o benefício. Os repasses, que foram iniciados no dia 10 deste mês, poderão beneficiar alguns trabalhadores com até R$ 2,9 mil.

O saque-aniversário se trata de uma modalidade do FGTS em que, anualmente, libera parte do saldo disponível nas contas do fundo do trabalhador no mês do seu nascimento. A modalidade é facultativa, portanto, o trabalhador deve manifestar o interesse em aderir ao saque por meio da Caixa Econômica Federal.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para aderir a modalidade, o trabalhador tem algumas opções, dentre elas, digitais, para a realização do procedimento. Confira os meios para aderir o benefício:

Aplicativo do FGTS , disponível para celulares Android e iOS;

, disponível para celulares Android e iOS; Site da Caixa;

da Caixa; Internet banking da Caixa, ou

Na agência da Caixa.

É importante salientar que, para receber os valores ainda em 2022, o trabalhador deve aderir a modalidade até o último dia útil do mês em que faz aniversário. Isso porque, o beneficiário tem um prazo de até três meses para sacar a quantia liberada.

Calendário do saque-aniversário 2022

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023