Caixa Tem oferece MICROCRÉDITO de até R$3 mil; saiba como contratar

A contratação de empréstimo pode ser uma boa opção durante um momento de crise. A Caixa Econômica Federal oferece por meio do aplicativo Caixa Tem uma linha de microcrédito para pessoas físicas e jurídicas.

O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital (SIM Digital) disponibiliza um crédito de até R$ 1 mil para pessoas que empreendem ou desejam empreender e de até R$ 3 mil para microempreendedores individuais (MEIs).

Quais as condições do serviço?

Um grande diferencial do novo microcrédito da Caixa é a taxa de juros. Para pessoas físicas, a taxa chega a 1,95%. Já para pequenos empreendedores, a taxa é de 1,99%. Todavia, em ambos os casos o parcelamento da dívida pode chegar a 24 vezes, ou seja, dois anos.

É importante ressaltar que o procedimento de solicitação também é diferente do MEI para pessoas físicas. No primeiro caso, é possível pedir o microcrédito pelo aplicativo Caixa Tem, já no segundo, a solicitação deve ser presencial em uma das agências da Caixa.

Quando questionado sobre os negativos aderirem ao microcrédito, Guimarães disse: “essa taxa de 1,95% ao mês no crédito pessoal dificilmente você vai ter. Isso chega a ser menor até do que algum tipo de consignado. O microcrédito sem o fundo garantidor é ao redor de 3,9% ao mês”.

Como solicitar o Microcrédito?

Para pessoas físicas:

Antes de qualquer coisa, será necessário atualizar ou baixar o Caixa Tem; Feito isto, selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Para pessoas jurídicas (MEIs):

Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).

Resumo do microcrédito com valores de até R$3 mil

É importante ressaltar que os valores que poderão ser retirados serão diferentes.

Enquanto o MEI poderá resgatar o microcrédito no valor de até R$3 mil, a pessoa física poderá sacar o valor de até R$ 1 mil.

O novo empréstimo é relativo ao programa SIM Digital e tem expectativa de contar com duas propostas, conforme informado.

Para pessoa física, o empréstimo estará fixado no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês e 24 meses para pagar. Para conseguir o valor, não será necessário muita burocracia, uma vez que a contratação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para análise.

Quanto ao MEI, o empréstimo poderá ser de até R$ 3 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,99% ao mês e 24 meses para pagar. Nesse caso, o interessado deverá ir até a uma agência da Caixa e será necessário ter pelo menos 12 meses de faturamento de qualquer valor com o respectivo CNPJ.

Portanto, a ideia é que pessoas com o nome “sujo” na praça e que possuem dificuldades para contratar linhas de crédito possam ter acesso ao empréstimo por meio do programa. Além disso, se busca formalizar os trabalhadores informais.