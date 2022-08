Caixa Tem: Saiba como contratar o empréstimo de até R$ 3 mil

Por meio do aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal libera um microcrédito de até R$ 1 mil para as pessoas físicas que desejam empreender. O Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) também está disponível no valor de até R$ 3 mil para os microempreendedores individuais (MEIs).

A iniciativa está sendo custeada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o valor é de R$ 3 bilhões, aproximadamente. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nos primeiros dias de vigência do programa milhares de contratações foram registradas. Vale ressaltar que o serviço continua ativo.

SIM Digital

O microcrédito tem dois públicos alvos, as pessoas físicas que querem empreender e os microempreendedores individuais (MEIs). As condições para cada um são as seguintes:

Pessoas físicas: crédito de até R$ 1 mil, taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Pessoas jurídicas (MEI): crédito de até R$ 3 mil, taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e até 24 meses para pagar.

Vale ressaltar que os empréstimos também estão disponíveis para negativados, desde que sua dívida não ultrapasse R$ 3 mil. No caso dos MEIs, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço.

Como solicitar o crédito?

Importante salientar que o processo de solicitação também é diferente entre os grupos. Veja mais a seguir.

Para pessoas físicas

Será necessário baixar ou atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem e realizar os seguintes passos:

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Para pessoas jurídicas (MEIs)

Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).

Quando poderei receber o valor do empréstimo?

Segundo informações divulgadas pela CAIXA, o crédito de R$ 1 mil ou R$ 3 mil, será liberado em até 10 dias, a contar da data de atualização do cadastro. Após aprovação, o cliente poderá realizar a contratação do valor e os recursos que serão creditados imediatamente na conta.