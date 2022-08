CAIXA TEM: Veja como SACAR o benefício do AUXÍLIO BRASIL

Com os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600 já acontecendo, algumas dúvidas surgem dos novos contemplados quanto ao saque do benefício. Por meio da aprovação da PEC Kamikaze, o programa de transferência de renda teve a sua mensalidade ampliada, bem como o seu número de beneficiários.

A partir deste mês, o Auxílio Brasil atenderá cerca de 20,3 milhões de famílias com um benefício mínimo de R$ 600. O adicional na mensalidade foi de R$ 200, já no número de contemplados, de 2,2 milhões de pessoas. De todo modo, o pagamento ampliado só será realizado até dezembro deste ano.

Neste sentido, os novos beneficiários, que ainda não conhecem o sistema de pagamento do programa, se questionam sobre como vão receber o benefício. O Auxílio Brasil para recém-chegados é repassado via poupança digital do aplicativo Caixa Tem. Pela plataforma, o cidadão consegue movimentar os recursos de várias formas.

Como usar o Caixa Tem para movimentar meu benefício do Auxílio Brasil?

Antes de qualquer coisa, será necessário baixar o Caixa Tem, disponível para download gratuito para Android e iOS. Feito isto, será preciso se cadastrar. Veja o passo a passo:

Após instalado, clique em “Entrar”; Selecione a opção “Novo usuário”; Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Passando dessa fase, o cadastro é realizado.

Agora, veja algumas dicas de como movimentar o seu benefício no aplicativo da Caixa:

Transferência de dinheiro

Como qualquer outra carteira digital, o aplicativo permite que o usuário faça transferências bancárias. No entanto, há algumas regras a serem seguidas. O limite de cada transação é de R$ 600, o diário é de R$ 1.200 e o mensal, de R$ 5 mil.

Saque sem cartão

Outra função inovadora é a de realizar saques sem o cartão físico. A plataforma gera um código de liberação que dura apenas 1h. Nesse meio tempo o usuário deve resgatar os valores em um caixa eletrônico ou na Lotérica. Veja como:

Acesse o aplicativo; No menu inicial, toque em “Saque sem cartão”; Um chat será iniciado; Toque em “Gerar código para saque”; Em seguida, confirme a operação clicando em “Gerar código de saque”.

Pagar na maquininha

Também é possível pagar compras através do aplicativo lendo o QR Code gerado na maquininha do estabelecimento. A funcionalidade é muito prática, acompanhe o passo a passo:

No menu inicial, toque em “Pagar na maquininha”; Posicione a câmera sobre o QR Code e aguarde a leitura; Feito isto, confirme a operação.

Cartão de débito virtual

O usuário consegue ainda fazer compras online com o cartão de débito virtual. O recurso traz mais segurança e pode ser usado em vários aplicativos de lojas que aceitam o meio de pagamento. Basta seguir os passos abaixo:

No menu inicial, toque na opção “Cartão de débito virtual”; Depois, copie o código do cartão; Toque em “Gerar”; Cole as informações no local indicado para realizar a compra.