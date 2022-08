Caixa Tem: Veja como solicitar o cartão sem anuidade

O cartão de crédito do Caixa Tem segue sendo liberado aos clientes do aplicativo. A ferramenta é livre de anuidade e todas as funções estão disponíveis na própria plataforma digital.

O Caixa Tem é uma ferramenta da Caixa Econômica criada inicialmente para viabilizar os repasses do benefício do Auxílio Emergencial em 2020. No entanto, atualmente a plataforma oferece vários outros serviços bancários, como uma carteira digital.

Cartão de Crédito do Caixa Tem

Os clientes do aplicativo podem solicitar o cartão de crédito de forma 100% digital, através do próprio Caixa Tem. O produto pode ser usado para compras à vista e parceladas.

Confira algumas vantagens do cartão de crédito do Caixa Tem:

Não possui anuidade;

Limite mínimo disponível para realizar compras à vista ou parcelada;

Cartão adicional gratuito;

Cartão virtual para as transações via internet;

Uso no Brasil e exterior;

Compras em lojas virtuais e físicas.

Além disso, para fins de segurança, a cada compra realizada, um novo código é gerado no aplicativo.

Como solicitar o cartão de crédito do Caixa Tem?

Para solicitar o cartão de crédito, o interessado deve acessar o aplicativo e seguir os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Caixa Tem no celular; Acesse com seu login e senha; Atualize os seus dados cadastrais; Selecione a opção “Cartão Caixa”; Confira as demais instruções do aplicativo; Escolha o limite dentre as opções disponíveis para o seu perfil; Defina o melhor dia para vencimento da sua fatura; Aceite os termos de contrato para finalizar a operação.

Vale ressaltar que as faturas podem ser pagas no próprio aplicativo, em caixas eletrônicos, na rede bancária geral ou nas Casas Lotéricas. Para mais informações, basta acessar o Caixa Tem ou outros canais de atendimento da Caixa.

Veja como solicitar o microcrédito do Caixa Tem

O novo microcrédito da Caixa Econômica Federal tem sido uma ótima oportunidade para as pessoas físicas que desejam empreender e para os Microempreendedores Individuais (MEIs) investirem em seus negócios. O empréstimo está sendo liberado por meio do Caixa Tem.

No entanto, para ter acesso ao serviço é necessário atualizar o aplicativo e cadastro. Ambos os procedimentos podem ser realizados de maneira gratuita pela internet. Veja mais detalhes a seguir.

Veja o passo a passo de como atualizar o cadastro no Caixa Tem

1º Passo – Faça o login

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça o login com o número do CPF (Cadastro da Pessoa Física) e senha ou biometria.

2º Passo – Toque no botão “atualize seu cadastro”

No menu inicial, toque na opção “Atualize seu cadastro”. Caso esteja com o documento de identificação em mãos, clique em “Entendi, vamos começar”, na tela seguinte.

3º Passo – Confirme seu endereço

O sistema mostrará o endereço registrado no primeiro acesso ao aplicativo, caso seja o mesmo, clique em “Sim, está correto”. Caso contrário, toque em “O meu endereço mudou”. Feito isto, informe a sua nova localização e sua nacionalidade e clique em “Próximo”.

4º Passo – Preencha as suas informações de renda

Para iniciar com o preenchimento do formulário, clique em “Entendi, vamos lá”. Depois, informe a sua fonte de renda, o valor, e há quanto tempo você tem esse rendimento mensal. Além disso, informe a sua profissão e o patrimônio. Clique em “Próximo”.

5º Passo – Confirme seus dados preenchidos

Verifique todas as informações com atenção para ter a certeza de que todos os estão corretos. Na sequência, clique em “Confirmar”.

6º Passo – Valide seu cadastro e conceda um documento de identificação

Toque em “Continuar”, escolha qual documento vai ser enviado pelo aplicativo e aguarde as instruções de como enviá-lo. Após finalizar esse procedimento, a plataforma digital vai desbloquear o acesso aos recursos da conta no tempo de até 48 horas.

Como contratar o microcrédito da Caixa?

Para pessoas físicas

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Para pessoas jurídicas (MEIs)

Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).