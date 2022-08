CAIXA Tem: veja como solicitar o microcrédito de até R$ 1 mil

De acordo com a Caixa, é necessário atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem para conseguir solicitar o novo microcrédito do programa SIM Digital. Dessa forma, o valor que pode ser solicitado no aplicativo é de até R$ 1 mil.

De acordo com a Caixa, é necessário atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem para conseguir solicitar o novo microcrédito do programa SIM Digital. Dessa forma, o valor que pode ser solicitado no aplicativo é de até R$ 1 mil. Antes de mais nada, o novo serviço é voltado a pessoas físicas que empreendem ou desejam empreender e a Microempreendedores Individuais (MEIs). De acordo com o presidente da instituição, “a maioria dessas pessoas, exatamente por ser negativada, estão fora do sistema financeiro tradicional, toma dinheiro emprestado com agiotas e, normalmente, pagam juros entre 15% a 20% ao mês. Portanto, queremos quebrar esse ciclo de juros exorbitantes, passando disso a algo a partir de 1,95%. Em síntese, isso vai gerar um efeito renda muito grande”. Confira as condições para cada um dos grupos: Para pessoa física: Solicitação via Caixa Tem;

Pode contratar até R$ 300 a R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo de até 24 meses para o pagamento. Para MEIs: Solicitação presencial nas agências da Caixa;

Pode contratar de R$ 1.500 a R$ 3 mil;

Taxa de juros a partir de 1,99% ao mês;

Veja como atualizar o Caixa Tem A princípio, a atualização é realizada pelo próprio celular, de forma simples e prática. Dessa forma, veja o passo a passo a seguir: Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mão documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção "Atualize seu Cadastro"; Para confirmar, clique em "Entendi, vamos começar"; Verifique se seu endereço está certo e atualizado, estando tudo correto, confirme clicando em "Sim"; Caso os dados estejam incorretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em "Próximo"; Verifique os dados informados e toque em "Continuar"; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento. Veja como solicitar o empréstimo Após atualizar os dados do Caixa Tem, será possível solicitar o empréstimo. Veja como: Selecione "Contratar Crédito Caixa TEM"; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Selecione a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.