calendário fará pausa neste final de semana

Neste final de semana, o Governo Federal fará uma pausa nos pagamentos do programa Auxílio Brasil. Desta forma, não há repasses programados para o sábado (13) e nem para o domingo (14). Nesta sexta-feira (12), as liberações acontecem para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 4.

Pausas como estas são comuns no calendário do Auxílio Brasil. Normalmente, o Governo não faz pagamentos em dias que não sejam úteis. Neste mês de agosto, o poder executivo até conseguiu antecipar as liberações para a primeira quinzena, mas a regra de fazer as liberações apenas entre a segunda e a sexta segue valendo normalmente.

O Governo Federal já confirmou que os repasses regulares serão retomados já na próxima segunda-feira (15), quando o dinheiro será depositado nas contas dos cidadãos que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 5. A expectativa é de que o Ministério conclua os pagamentos até a próxima segunda-feira (22).

9 de agosto: Usuários com NIS final 1 (já pago)

10 de agosto: Usuários com NIS final 2 (já pago)

11 de agosto: Usuários com NIS final 3 (já pago)

12 de agosto: Usuários com NIS final 4 (pago hoje)

15 de agosto: Usuários com NIS final 5

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0

Em regra geral, o cidadão não precisa movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil exatamente no dia da liberação do benefício. O Governo explica que os indivíduos têm um prazo de 120 dias para mexer no saldo de alguma forma. São quatro meses corridos para que o indivíduo possa movimentar a quantia do benefício social.

Novidades

É importante lembrar que os pagamentos de agosto do Auxílio Brasil são os primeiros realizados sob a batuta das mudanças da PEC dos Benefícios. Trata-se do texto que liberou R$ 41 bilhões para que o Governo turbinasse os seus programas sociais.

O Auxílio Brasil ficou com uma fatia de R$ 26 bilhões deste montante. Com o dinheiro, o poder executivo conseguiu elevar o valor do benefício de R$ 400 para R$ 600, ao menos até o final deste ano de 2022.

Além disso, o Governo conseguiu inserir mais de 2,2 milhões de pessoas na folha de pagamentos do projeto. Conforme informações da Caixa Econômica Federal, a inserção foi suficiente para zerar a chamada fila de espera neste mês de agosto.

Quem recebe o Auxílio Brasil

As regras de entrada no programa Auxílio Brasil não foram alteradas mesmo com as mudanças propostas e aprovadas na PEC dos Benefícios. Segue valendo a ideia de que não existe uma inscrição direta para o projeto social.

Para ter direito ao Auxílio Brasil, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é necessário ter uma renda per capita que coloque o cidadão no grupo de extrema-pobreza.

Quem está em condição de pobreza também pode ter direito ao programa, desde que resida com uma gestante ou um menor de 21 anos. Mesmo quem cumpre todas as regras, precisa aguardar pela seleção do Ministério da Cidadania.