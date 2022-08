Câmara de Alfredo Vasconcelos – MG abre Concurso público em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Procurador Geral – PGCM (1 vaga); Diretor Geral Contábil, Orçamentário e Financeiro – DGCOF (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais – ASG (1 vaga); e Controlador Interno – CI (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 3.500,00, por carga horária de 15 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de outubro (a partir das 10h) até às 16h do dia 10 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Conscam, ou presencialmente, na Secretaria da Câmara Municipal, localizada na Avenida Estrada Real, nº49, Centro, no horário das 13h30 às 16h30, de terça a sexta-feira.

O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 125,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 10 de outubro (a partir das 10h) até as 16h do dia 13 de outubro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022, às 9h.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG: Cuidar da abertura e fechamento das dependências da Câmara; Realizar serviços necessários ao funcionamento e controle da cantina e copa; Servir café e lanches; Executar atividades de limpeza e conservação nas dependências dos diversos setoresda Câmara Municipal; Auxiliar em pequenos consertos e mudanças de móveis, quando solicitado; Manter organizados e conservados os materiais utilizados na execução dos serviços; Auxiliar na limpeza da cantina e dos utensílios empregados; entre outras atividades.

CONTROLADOR INTERNO – CI: Fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos planos orçamentários; Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência das gestões orçamentária, financeira, patrimonial e operacional; Zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando especialmente a admissão de pessoal. contratos e licitações; entre outras atividades.

EDITAL 001/2022

