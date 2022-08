Câmara de Carmo do Rio Claro – MG anuncia Concurso e Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro anuncia abertura de novos editais de concurso público e processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 03 vagas em cargos de nível fundamental e médio.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 001/2022 (concurso público): Agente Financeiro e Patrimonial (1 vaga);

Edital nº 001/2022 (processo seletivo): Auxiliar de Serviços Gerais (1); e Agente Legislativo (1 vaga);

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.510,00 a R$ 2.980,00, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 22h do dia 4 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora JCM Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática; e conhecimentos específicos; mais prova de redação para alguns cargos. As avaliações serão aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, enquanto o processo seletivo terá validade de 06 meses, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE FINANCEIRO E PATRIMONIA: proceder à incorporação dos bens de consumo e patrimonial, após devidamente conferidos; processar as baixas e tombamento dos bens móveis, objetivando a identificação dos mesmos e dos responsáveis pela sua guarda e uso; administrar a guarda e a conservação dos bens patrimoniais da Câmara Municipal; manter cadastro dos bens móveis e controlar sua movimentação. proceder à distribuição dos bens patrimoniais às unidades requisitantes e a emissão dos respectivos termos de responsabilidade; entre outras atividades.

AGENTE LEGISLATIVO: Executar, sob supervisão imediata, trabalhos administrativos de rotina em nível de conhecimento médio e alguma complexidade, envolvendo serviços de digitação, operação de equipamentos eletroeletrônicos, computador, e outros trabalhos auxiliares; registro de livros, expedição de certidões e outros documentos; redação de correspondências e outros atos administrativos; estudar e formar processos de pequena complexidade; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: retirar o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, recolhendo posteriormente com pá; limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os e encerando-os; limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja; lavar os banheiros e toaletes, e repor os produtos de higiene pessoal (sabonete, papel toalha e higiênico); entre outras atividades.

