Câmara de Elisiário – SP promove Concurso público para nível superior

Em São Paulo, a Câmara Municipal de Elisiário promove abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Tesoureiro, função que exige o ensino superior completo e oferta salário no valor de R$2.895,98, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 24h do dia 28 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da PCN Concursos Públicos. O valor da inscrição está fixo em R$50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

TESOUREIRO: Fixar as diretrizes para a gestão de programação financeira, administrando as ações de recebimento, pagamento, guarda e movimentação dos recursos financeiros e outros valores; Controlar o movimento do numerário pelo livro-caixa e pelas contas-correntes bancárias, prestando contas; Controlar a conta bancária da Câmara, fornecendo, periodicamente, a posição dos depósitos; Realizar depósitos e retirar talões de cheques para movimentação de conta bancária da Câmara; Efetuar pagamentos referentes às obrigações trabalhistas e controlar os pagamentos a serem liberados. Atua com rotinas administrativas e financeiras da tesouraria, com o planejamento, organização e controle dos serviços respectivos, envolvendo o recebimento de receitas e pagamentos das despesas devidamente autorizadas e processadas; efetua o controle e a conferência do movimento financeiro da Câmara Municipal; acompanha os orçamentos e fluxos de caixa; responsabiliza-se pela organização do caixa e movimentação bancária, assim como de eventuais aplicações financeiras; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022

