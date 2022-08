Câmara de Raposa – MA divulga Concurso público em todos os níveis

No estado do Maranhão, a Câmara Municipal de Raposa divulgou abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Assessor Contábil (1 vaga) e Agente de Contratação (1 vaga); Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (4 vagas); Agente Administrativo (4 vagas); Agente Administrativo – Arquivista (1 vaga); Assessor Jurídico (1 vaga); e Vigia (6 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 4.200,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da LJ Assessoria . O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 115,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 18 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Redigir expediente sumário, tais como cartas, ofícios e memorandos, de acordo com modelos e normas preestabelecidas, auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo, distribuir e encaminhar papéis e correspondências do setor de trabalho, auxiliar nos serviços de atendimento e recepção do público, executar atividades de auxilio e de apoio administrativo, zelar pelos equipamentos sob sua guarda, comunicando a chefia imediata a necessidade de consertos e reparos, atender e encaminhar as partes que desejam falar com chefias, diretorias da unidade; entre outras atividades.

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS: Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de mantê?lo em condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando?os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos; entre outras atividades.

VIGIA: Executar serviços de vigilância do edifício da Câmara Municipal, interna e externa e em toda a área a ela pertencente; vigilância sobre os portões e portas de acesso à Câmara Municipal; fazer inspeções de rotinas; zelar pela integridade da sede da Câmara Municipal e pelos bens pertencentes ao Legislativo; tomar providências legais e cabíveis, quando necessárias, para evitar roubos, incêndios e danificações no edifício da Câmara Municipal, no jardim, e em todos os materiais e bens sob sua responsabilidade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 2022

