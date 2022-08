Câmara de São Miguel do Oeste – SC abre Concurso público para Auxiliar Administrativo

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste abre novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga no cargo de Auxiliar Administrativo, função que exige ensino médio completo e oferta salário de R$3.500,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 29 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Amesc, ou presencialmnete, na Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste, localizado na Rua Pedro Julian, nº 858, Bairro Agostini, em dias úteis. O valor da inscriçaõ está fixo em R$ 50,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; informática; e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 10 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Atividade de execução abrangendo serviços relativos ao expediente da Câmara, auxiliando a Secretaria Executiva, bem como outras atividades correlatas, entre outras: Auxiliar e acompanhar as sessões da Câmara, ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e sessões solenes, bem como as demais em caso de Convocação do Presidente do Legislativo; Auxiliar na digitação de informações, ofícios, correspondências, ordens de serviços, memorandos, portarias, Resoluções, Decretos Legislativos e Redações Finais dos projetos aprovados pelo Plenário; Auxiliar na organização de índices e atualização dos registros necessários, fichários e arquivos de documentação e legislação; Selecionar, organizar, arquivar e manter atualizados arquivos, documentos e cadastros da Câmara Municipal; Prestar auxílio a toda atividade técnica desenvolvida na área de sua atuação; Organização e manutenção de arquivo digital e físico correspondente a matérias em trâmite e aprovadas em Sessões Legislativas; Digitação de Leis, Decretos e outros documentos da Câmara; Auxiliar os serviços da Secretaria Executiva, do Plenário e da Mesa Diretora; Auxiliar o Protocolo Geral da Câmara; Recepcionar e encaminhar os visitantes;entre outras atividades.

EDITAL 001/2022