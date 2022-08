Câmara Municipal de Gurinhatã – MG abre Concurso público

Edital ofert vagas de nível médio e superior no legislativo municipal

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Gurinhatã abre novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 06 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Controlador Interno (1 vaga); Advogado (1 vaga); Agente de Serviços de Manutenção do Legislativo (1 vaga); Agente Legislativo (1 vaga); Analista Legislativo – Secretário Geral (1 vaga); e Contador (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.221,00 a R$ 2.164,50, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico ofiial do site Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos. O valor da inscrição oscila entre R$80,00 a R$120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; conhecimentos específicos e legislação; matemática e desenho geométrico; conhecimentos gerais e atualidades; e noções básicas de informática. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

EDITAL 2022