Câmara Municipal de Parauapebas – PA abre Concurso público

No estado do Pará, a Câmara Municipal de Parauapebas abre novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 14 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As vagas destindas são para os cargos de Técnico em Tecnologia da Informação (2 vagas); Operador de Som (2 vagas); Analista de Sistemas (2 vagas); Redator Legislativo (1 vaga); Agente de Polícia Legislativa (6 vagas); e Analista de Controle Interno (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.128,84 a R$ 11.559,26, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 8 de setembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 75,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova discursiva e prova de títulos, apenas para cargos de nível superior; mais investigação social para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA: Exercer o poder de polícia, dar proteção e manter a ordem e a segurança em todas as dependências da Câmara Municipal, inclusive quando ela se reunir em outro local; Fazer o policiamento interno do prédio da Câmara; Assegurar a proteção e segurança do Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas em qualquer localidade do território nacional, mediante determinação; entre outras atividades.

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Orientar e/ou executar os serviços relativos a suporte de sistemas de processamento de dados nas diversas modalidades e quanto à programação de software aplicativo, diagramando graficamente e codificando serviços, em nível de média complexidade, que envolvam linguagens e recursos de TI nas diversas modalidades de processamento, sob supervisão dos Analistas de Sistemas, de acordo com as normas e orientações vigentes; entre outras atividades.

OPERADOR DE SOM: Executar atividades de preparação e operação da iluminação cênica e sonoplastia das sessões e demais eventos institucionais; Montar e operar mesa de iluminação, fixa ou móvel; Gravar e editar áudios (trilhas sonoras, músicas, vinhetas, chamadas institucionais e programas) e mixar áudios e videoteipes; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022

