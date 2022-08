Campinas recebe feira de empregos neste sábado (27)

A cidade de Campinas recebe uma feira de empregos neste sábado (27), com mais de 2 mil postos de trabalho. Esta é a 3ª edição da Feira de Oportunidades – Estação Cultura, que acontece no interior do Estado de São Paulo e oferece posições efetivas, para jovens aprendizes e de estágio.

Gratuito, o evento é destinado a jovens de 14 a 29 anos e integra a programação da 7ª Semana da Juventude, na Estação Cultura. Ao todo, mais de 20 instituições parceiras, dentre elas o CIEE, Espro, Guardinha, Isbet, Senac, Base Social, Reprolatina, CPAT Campinas, Unimetrocamp, Unisal, Centro Profissional Dom Bosco, Super Estágios, Colégio Técnico e Agência de Emprego Grau Educacional, Instituto Gourmet, Coletivo Coca-Cola, projetos Conectados ao Futuro – Casa de Maria de Nazaré, Pega a Visão – Progen e Repara na Máquina – CRCA e Fumec/Ceprocamp/EJA, oferecem oportunidades para diversas áreas e funções. Há chances para profissionais com ou sem experiência anterior.

Além das posições, durante o evento serão oferecidos testes vocacionais, bolsas de estudo e palestras sobre o mercado de trabalho e outros temas relacionados à empregabilidade, carreira, participação social e políca e educação do jovem.

Também estão previstas oficinas com experiências práticas para desenvolvimento de habilidades pelos participantes, com aulas de até uma hora.

Como participar

A 3ª Feira de Oportunidades – Estação Cultura acontece amanhã, dia 27 de agosto, das 9h às 16h, no espaço da Estação Cultura. O endereço do evento é praça Mal Floriano Peixoto, s/nº, no centro de Campinas. A entrada é gratuita e todas as pessoas são bem-vindas, independentemente de orientação sexual, gênero, raça, etnia, cor, religião, deficiência ou qualquer outra característica.