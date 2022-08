Candidato propõe novo Auxílio de R$ 1 mil a partir de 2023

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) participou nesta quarta-feira (10), de um evento da Federação Nacional do Fisco Nacional e Distrital (Fenafisco). Entre outros pontos, o pedetista disse que pretende criar um novo projeto de R$ 1 mil, que seria fruto da junção do Auxílio Brasil, da aposentadoria rural e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O candidato explicou que pretende bancar o novo projeto de R$ 1 mil ao mês através de um orçamento de R$ 170 bilhões ao ano. Ele disse que poderia chegar ao valor juntando os montantes destinados aos programas já existentes. Ciro disse ainda que pretende taxar grandes fortunas para poder pagar o benefício aos mais humildes.

“Isso fecha a conta, já fizemos as simulações todas. Ninguém precisa duvidar, e terá status constitucional”, disse o candidato. Ele também deixou claro que pretende manter as condicionantes do projeto, tais como a obrigação da manutenção da frequência escolar e da vacinação dos filhos dos usuários do programa.

Ciro também disse que oferecerá uma “porta de saída” para o benefício social. De acordo com ele, a ideia é permitir que as pessoas encontrem trabalho. “Com isso, eu tenho o compromisso de, nos primeiros dois anos, gerar cinco milhões de empregos”, disse ele, citando ainda que pretende nomear o novo projeto de Eduardo Suplicy.

O pedetista Ciro Gomes aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para a presidência do país. Entretanto, a distância para o segundo colocado Jair Bolsonaro (PL) e para o ex-presidente Lula (PT) se mantém sólida às vésperas das eleições presidenciais, que estão marcadas para o mês de outubro deste ano.

Bolsonaro insere Auxílio de R$ 600 ao projeto

Nesta quarta-feira (10), o Partido Liberal (PL) publicou o detalhamento do projeto de governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto contém algumas referências ao programa Auxílio Brasil, criado pelo chefe de estado ainda no ano passado.

No projeto, o partido afirma que Bolsonaro manterá o depósito no valor de R$ 600 para o ano de 2023. Até aqui, a PEC dos Benefícios afirma oficialmente que o depósito turbinado será pago apenas até o final deste ano.

Em entrevista recente, Bolsonaro disse que poderá manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023, mas frisou que esta é uma decisão que não deve ser só dele. Ele argumentou que o Congresso Nacional também precisa aprovar a ideia.

Lula critica aumento

Em reunião na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o ex-presidente Lula (PT) também falou sobre o Auxílio Brasil. Ele criticou o aumento dado ao projeto às vésperas da eleição e disse que esta era a “maior distribuição de dinheiro em época de eleição desde o Império”.

Ao grande público, informações de bastidores apontam que o PT prepara uma peça publicitária que deve explorar aquilo que eles chamam de “teor eleitoral do aumento”. O partido deverá bater na tecla de que o Auxílio de R$ 600 está garantido apenas até o final deste ano.

Nesta quinta-feira (11), o Governo Federal segue com os pagamentos da 10ª rodada do Auxílio Brasil de R$ 600. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 3.