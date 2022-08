Capco recruta profissionais para o preenchimento de 60 vagas

A Capco, consultoria global de gestão e tecnologia do grupo Wipro que atua com foco no setor de serviços financeiros, está recrutando profissionais para o preenchimento de mais de 60 vagas de emprego. As posições são para atuação na área de tecnologia da empresa, que tem apostado, cada vez mais, na contratação de profissionais especializados para atender à demanda do mercado.

Há chances para os cargos de Data Architect, Back End Pleno, Back End Developer Pleno, Angular Developer Sr, Scrum Master Senior, Full Stack Developer Sr, Full Stack Developer, Full Stack Architect, Application Architect, Mobile Architect, Terraform Architect, Project Delivery Manager, Java Developer SR, Angular Developer Pleno, Data Analyst Sr, entre outros. A empresa recebe, ainda, currículos para seu banco de talentos.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte delas exige que os profissionais tenham experiência anterior, graduação completa em Tecnologia da Informação (TI) ou áreas correlatas e inglês a partir do nível intermediário. A boa notícia é que podem se candidatar pessoas de todo o país, uma vez que as vagas são para atuação nas modalidade híbrida e remota.

A empresa reforça, ainda, que mantém um compromisso para diversidade, inclusão, respeito e integridade em seus negócios e seleções, de modo que todas as vagas são extensíveis a pessoas com deficiência (PCD).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, quais sejam: plano de saúde, plano odontológico, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Mobilidade, plano de Previdência Privada, Auxílio Creche, desconto em cursos de Graduação e Pós-Graduação, desconto em escola de idiomas e atendimento com profissionais de Coaching.

Sobre a empresa

A Capco oferece soluções financeiras para empresas globais e conta com equipes especializadas para analisar o cenário tecnológico, legal, de ações e programas bancários em todo o mundo. Como uma consultoria especializada em serviços bancários, mercados de capitais, gestão de patrimônio e investimentos, finanças, seguros, risco e compliance, a empresa auxilia os clientes a inovar e aumentar suas receitas.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras, disponível em https://www.capco.com/careers para conferir a lista completa de posições disponíveis e cadastrar o currículo naquela que mais se adequa ao seu perfil.

O processo seletivo é dividido em diversas etapas, que incluem: entrevista com Recursos Humanos (RH) e avaliação técnica do conhecimento específico.