CAPSECI – PR divulga Concurso público em todos os níveis: Até R$7,4 mil

No estado do Paraná, a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte (CAPSECI) divulgou abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Contabilidade (1 vaga); Advogado; Contador; e Auxiliar Administrativo (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

A remuneração mensal varia de R$ 2.025,28 a R$ 7.442,85, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 8 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; mais prova de títulos para os cargos de Técnico em Contabilidade, Advogado e Contador. As avaliações serão aplicadas no dia 4 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Datilografar ofícios, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, boletins de frequência e outros, providenciando a reprodução, encadernação e distribuição se necessário; Coletar dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições, publicações oficiais, arquivos e fichários e efetuando cálculos para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; entre outras atividade.

ADVOGADO: Prestar assistência jurídica a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI, representando-a judicial ou extrajudicial. Atuar em qualquer foro ou instância, em nome da CAPSECI, nos feitos em que ela seja autora, ré, assistente ou oponente; emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; responder à consulta sobre interpretações de textos legais de interesse da CAPSECI; entre outras atividade.

CONTADOR: Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações para possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro; Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientado seu processamento para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos e serviços; entre outras atividade.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 01/2022