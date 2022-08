Carros isentos do IPVA a partir de 2023; confira a lista

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é obrigatório para todos os proprietários de veículos. Mas apesar dessa regra, existem situações que garantem a isenção do tributo.

No entanto, nem todo condutor terá esse benefício disponível. A liberação da cobrança dependerá do ano em que o veículo foi fabricado. Todavia, as condições podem variar conforme o estado e o respectivo Departamento de Trânsito (Detran).

Isenção do IPVA pelo ano do carro

Em resumo, a isenção do IPVA é oferecida de acordo com o ano de fabricação do veículo. As regras definidas pelos estados seguem o seguinte padrão:

Veículos com 10 anos ou mais: recebe isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: recebe isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: recebe isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: recebe isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: recebe isenção no estado de Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: recebe isenção no estado de Santa Catarina.

Cabe salientar que nos estados de Pernambuco e Minas Gerais, a isenção do IPVA acontece de forma progressiva. Neste caso, quanto mais antigo for o carro, menos imposto o proprietário irá pagar.

Carros isentos do IPVA em 2023

A partir do ano que vem, alguns veículos que vão ficar isentos do pagamento do tributo. Veja a lista:

Audi A3 2007;

BMW Z4 2007;

Chevrolet Astra 2010;

Citroën C4 Pallas 2012;

Dodge Dart 1970;

Fiat Siena;

Ford Ka 2007;

GM Celta;

Jeep Wrangler 2002;

Toyota Corolla SE-G 2003;

Toyota Hilux 2002;

Volkswagen Fusca 1985.

Por fim, é importante frisar que o proprietário que não pagar o IPVA pode ser submetido a penalidades, como pagamento de multa por atraso ou até mesmo apreensão do veículo.