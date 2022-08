Cartão Auxílio Brasil: Veja quem recebe e como desbloquear

O Ministério da Cidadania começou a entregar os novos cartões do Auxílio Brasil no mês de junho. Cerca de 3,2 milhões de unidades foram emitidas, mas, no total, mais de 6,6 milhões de famílias contempladas a partir de novembro de 2021 receberão a ferramenta.

Distribuição do cartão do Auxílio Brasil

A princípio, é importante informar que não é necessário solicitar o novo cartão. Sendo assim, fique atento aos sites fraudulentos que pedem dados pessoais e documentos se passando pelo Governo Federal e prometendo o envio da ferramenta.

Em síntese, o Ministério da Cidadania está enviando o cartão de forma automática aos beneficiários que já recebem os valores mensais do programa social com base nos dados que já foram informados no Cadastro Único (CadÚnico).

Quem vai receber o cartão do Auxílio Brasil?

A distribuição do novo cartão do benefício está ocorrendo de maneira gradual. Desta forma, as primeiras remessas estão sendo destinadas as famílias que foram incluídas no programa a partir de novembro de 2021.

Dentro desse grupo, estão sendo contemplados de forma prioritária os beneficiários que moram em locais com poucas agências da Caixa e lotéricas.

Em contrapartida, aqueles que já recebiam os valores do Bolsa Família podem continuar usando o cartão do antigo programa até que chegue a hora da substituição pelo novo.

Como desbloquear o cartão do Auxílio Brasil?

Ao receber o cartão do Auxílio Brasil em seu endereço, basta recorrer a instituição financeira responsável (Caixa) para solicitar o desbloqueio da ferramenta.

Na ocasião, será necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir com o pedido. Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Clique em “criar senha do cartão”.

Por fim, é importante frisar que o cartão do Auxílio Brasil é aceito em milhares de lojas e comércios espalhados pelo país. Assim, além do saque benefício, pode se utilizar o cartão para compras em mercados, farmácias, lojas de conveniências e postos de combustíveis que aceitar o pagamento no débito.

Calendário do Auxílio Brasil em agosto

NIS terminado em 1 – Recebe dia 9 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto;

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto.