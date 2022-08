Cartão Black do NUBANK: veja como solicitar pelo aplicativo

Uma das modalidades de cartão mais requisitadas do Nubank é o Ultravioleta, que reúne diversas funções necessárias para o dia a dia do cliente do banco digital. A ferramenta possui bandeira Mastercard Black.

Entre diversos benefícios ofertados pelo cartão, um dos mais queridos é o cashback. Quando o cidadão faz uma compra usando o cartão Ultravioleta, ele recebe de volta 1% do valor total gasto na operação. Dessa forma, a quantia passa a render na conta do usuário em até 200% do CDI, sem prazo limitado.

Vantagens do cartão Ultravioleta do Nubank

Como já mencionado, o cartão Ultravioleta do Nubank possui diversas funções super vantajosas para os clientes da fintech. Portanto, confira abaixo as maiores vantagens da ferramenta:

O cashback cai na hora, não expira e cresce de forma automática a 200% do CDI ao ano;

Possui seguros de viagens gratuitos;

Permite acesso grátis à sala VIP do aeroporto Internacional de Guarulhos;

Possui um design exclusivo em metal sem número, para maior segurança dos cliente;

Mensalidade de R$ 49 que é gratuita todas as vezes que os gastos no cartão forem de ao menos R$ 5 mil ao mês, ou forem investidos R$ 150 mil entre o Nubank e o Nu Invest.

Rendimento do cashback do Nubank Ultravioleta

Os usuários do cartão Nubank Ultravioleta podem acompanhar os rendimentos do dinheiro do cashback de forma simples, através do aplicativo da instituição financeira. O procedimento é bem rápido, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank;

Na tela inicial, toque em “Meu Ultravioleta”. Ele fica abaixo da seção do cartão de crédito;

Feito isto, vá na opção “Crescendo a 200% do CDI”;

Em seguida, será possível visualizar o histórico do cashback de todos os meses, com detalhes dos recebidos, resgates e crescimento por tempo;

Também será possível conferir o total acumulado do rendimento do cashback, desde a primeira compra realizada com o Ultravioleta.

Como aumentar o limite do seu cartão do Nubank em até R$ 5 mil

O Nubank, um dos bancos digitais da América Latina, oferece diversas ferramentas vantajosas aos clientes. O cartão de crédito é um dos produtos mais buscados, pois é sem anuidade e ainda possui um recurso que permiti construir limite.

A nova ferramenta reserva parte ou todo o saldo da conta digital do usuário para ser usado como limite de crédito. Desta forma, se o usuário precisa de R$ 500 para fazer uma compra, é só depositar esse valor e reservar como crédito no cartão.

Assim, quando a transação é realizada, o valor fica indisponível para uso, até que a fatura do cartão de crédito seja paga. Após o pagamento, o cliente terá o saldo de volta, podendo escolher entre deixar como limite, deixar na conta ou sacar.

De acordo com o Nubank, é possível usar um saldo de até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o usuário consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente quanto pela internet.

Contudo, é importante destacar que caso o usuário deixe de pagar a fatura até a data de vencimento, o banco pode debitar o valor para garantir o pagamento. Além disso, há cobranças extras, como de multas, juros e IOF.

Como utilizar a função?

Acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Feito isso, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado.