Cartão CAIXA TEM: Veja quais as vantagens e como solicitar

O Caixa Tem, carteira digital da Caixa Econômica Federal, oferece vários recursos aos usuários, inclusive o cartão de crédito. Em resumo, a ferramenta é concedida aos cidadãos que possuem uma conta poupança digital na plataforma.

A aprovação do cartão depende de uma análise de crédito, que considera algumas condições do solicitante quanto consumidor, como o score de compras, por exemplo. No entanto, não há informações sobre o limite de crédito, personalizado conforme o perfil do cliente.

Vantagens do cartão de crédito Caixa Tem

Uma das principais vantagens do cartão é a possibilidade de fazer compras à vista para pagar em até 40 dias. Veja as demais:

Sem anuidade ou taxas de manutenção;

Cartão adicional grátis;

Cartão virtual;

Compras no exterior;

Vantagens do programa Vai de Visa.

Caso tenha ficado com dúvidas, entre em contato pelo telefone 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais regiões).

Antes de mais nada, o interessado pode solicitar o cartão de crédito pelo próprio aplicativo Caixa Tem. Basta seguir os passos abaixo:

Primeiramente, clique no menu “Cartão de crédito”; Toque a opção “Quero meu cartão”; Confirme os dados pessoais que aparecerão na tela; Leia e aceite os termos e condições; Crie uma senha; Por fim, aproveite todas as vantagens do seu novo cartão.

Sobre o cartão Caixa Tem

Primeiramente, é importante deixar claro que é um cartão de crédito disponível exclusivamente para os clientes do Caixa Tem. A contratação é 100% digital por meio do aplicativo Caixa Tem.

Com o Cartão de Crédito Caixa Tem, você pode realizar compras à vista ou parceladas. Vale lembrar que o valor total da compra compromete o limite de crédito do seu cartão, mesmo que a compra seja parcelada.

Conforme informado, para compras à vista, poderá ter até 40 dias sem juros para efetuar o pagamento. Para compras parceladas, os pagamentos poderão ser feitos com ou sem juros, dependendo das condições oferecidas pelo estabelecimento onde for realizar a compra.

Cartão adicional

O cartão de crédito Caixa Tem permite a emissão gratuita de até 2 cartões adicionais. Essa opção está disponível no aplicativo Cartões Caixa para qualquer pessoa que o titular escolher.

Cartão Virtual

Para compras mais seguras na internet, é possível gerar, gratuitamente, um cartão virtual no aplicativo Cartões Caixa.

Logo, a cada compra deve ser gerado um código de segurança diferente pelo aplicativo. Por outro lado, para compras com pagamentos recorrentes, como assinaturas, não há necessidade de gerar um código diferente para cada pagamento.