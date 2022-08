Cartão de crédito cancelado por falta de pagamento; saiba o que fazer

Dívida acumulada no cartão é um problema para muitos consumidores. Além disso, esse produto financeiro é o maior motivo da negativação no Brasil. Então, o que fazer com cartão de crédito cancelado por falta de pagamento?

Nesta segunda-feira (15), o Notícias Concursos mostrará o que acontece com cartão de crédito cancelado por falta de pagamento. Assim, será mais fácil reverter a situação a seu favor.

Cartão de crédito cancelado por falta de pagamento: o que fazer?

A maioria dos brasileiros sofre com dívidas acumuladas no cartão de crédito. Segundo a Serasa, mais de 25 milhões de consumidores estão desacreditados por dívidas pendentes neste produto financeiro.

Quando um consumidor atrasa o pagamento de uma fatura, a primeira coisa que acontece é um nome negativo. Ou seja, se a fatura não for paga no mesmo dia, o banco ou instituição financeira enviará o número do CPF ao órgão de proteção ao crédito.

Outra possibilidade é cancelar o cartão. No entanto, as instituições financeiras devem notificar os titulares antes disso.

Aviso de cancelamento

Cancelamentos de cartões de crédito devem ser notificados ao titular. As instituições financeiras normalmente enviam cartas AR, acompanhadas de avisos de recebimento, notificando os titulares de dívidas pendentes.

Cancelamento e ciência devem estar no conteúdo da carta. Esta notificação é importante para dar continuidade ao processo. Afinal, a confirmação do recebimento pode servir de prova, principalmente em processos futuros.

Reduz muito a “bola de neve” financeira quando um cartão de crédito é cancelado por falta de pagamento. Afinal, quando essa medida é tomada, a instituição não pode cobrar qualquer valor que exceda a taxa.

E se a instituição financeira não enviar a notificação?

Quando a instituição financeira deixa de enviar a confirmação do recebimento, o titular pode ajuizar ação judicial. Este processo é feito pelo juizado de pequenas causas.

O processo dá uma indicação aos consumidores que desejam fazer valer seus direitos, inclusive cobrando os juros corretos. Caso isso aconteça, a instituição financeira pode ser solicitada a não colocar o nome do titular no órgão de proteção ao crédito.

Renegociar dívida

Existem várias maneiras de renegociar a dívida do cartão. Inicialmente, foi indicado que o titular entrasse em contato com a própria instituição financeira a fim de encontrar a solução ideal para ambos.

Outra forma de renegociar dívidas é por meio do Serasa Limpa Nome. A agência fez parceria com diversas instituições financeiras para oferecer descontos especiais aos consumidores para limpar seus nomes.

Cuidados com o cartão

Para evitar a bola de neve, os titulares de cartões devem usá-los com sabedoria. A dica é esquecer os limites das instituições financeiras e definir os seus próprios. Assim, você não precisará se preocupar com cartão de crédito cancelado por falta de pagamento.