Cartão do AUXÍLIO BRASIL: Veja como desbloquear e criar uma SENHA

O Governo Federal já deu início à distribuição do novo cartão do Auxílio Brasil aos beneficiários. A ferramenta está sendo enviada via Correios e com segurança, além de possuírem um informativo de como usá-la.

Novo cartão do Auxílio Brasil

O novo cartão está sendo concedido de maneira gradativa, conforme os requisitos de prioridade do Ministério da Cidadania. O dispositivo possui um chip que garante novos meios de movimentação do benefício.

Nesse primeiro momento, estão recebendo o cartão Auxílio Brasil, os beneficiários que foram incluídos no programa a partir de novembro de 2021. A distribuição beneficiará cerca de 6,6 milhões de famílias no total.

Entretanto, apenas 3,2 milhões de unidades serão repassadas. A princípio, estão sendo contempladas as famílias que residem em municípios que não possuem canais de pagamento da Caixa ou que estejam com os meios sobrecarregados.

Novo cartão com opção de débito

Além do saque total ou parcial do benefício em toda a rede de pagamentos da Caixa Econômica e bancos 24h, o novo cartão possibilita que o usuário faça compras em estabelecimento na função débito.

Objetivo do novo cartão

O novo cartão traz mais liberdade ao beneficiário na realização de compras, além de aumentar a segurança das transações. No mais, a ferramenta possui a tecnologia de chip, que reduz riscos de clonagem.

Como cadastrar a senha do cartão

Um meio mais prático de realizar o cadastro do cartão é através do aplicativo Caixa Tem. No entanto, há outras opções, como comparecendo em uma agência da Caixa Econômica ou em casas lotéricas.

Veja como fazer o procedimento pelo aplicativo:

Acesse o app Caixa Tem e faça login; Selecione a opção “Auxílio Brasil”; Em seguida, escolha a opção “Cadastrar senha do cartão”; Informe a numeração desejada e confirme.

Auxílio Brasil de R$ 600 em AGOSTO

O Auxílio Brasil de agosto está fixado em parcelas mínimas no valor de R$600. Isso ocorre porque a PEC do aumento do Auxílio Brasil 600 prevê o pagamento com acréscimo somente a partir deste mês de agosto.

Conforme informado, o valor Auxílio Brasil de agosto está fixado em parcelas mínimas de 600 reais. Veja todas as datas de pagamentos a seguir (referente a este mês):

Calendário Agosto Auxílio Brasil:

NIS terminado em 1 – Recebe dia 09 de agosto;

NIS terminado em 2 – Recebe dia 10 de agosto;

NIS terminado em 3 – Recebe dia 11 de agosto;

NIS terminado em 4 – Recebe dia 12 de agosto; – HOJE

NIS terminado em 5 – Recebe dia 15 de agosto;

NIS terminado em 6 – Recebe dia 16 de agosto;

NIS terminado em 7 – Recebe dia 17 de agosto;

NIS terminado em 8 – Recebe dia 18 de agosto;

NIS terminado em 9 – Recebe dia 19 de agosto;

NIS terminado em 0 – Recebe dia 22 de agosto

A partir de agosto, os valores são os seguintes:

1º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Agosto

: Agosto 2º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Setembro

: Setembro 3º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Outubro

: Outubro 4º parcela do Auxílio Brasil de R$600 : Novembro

: Novembro 5º parcela do Auxílio Brasil de R$600: Dezembro