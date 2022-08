Cavalo de Tróia: saiba como proteger seu celular do malware 

De acordo com estudos feito pela Fortinet, o Brasil é o segundo país da América Latina, depois do México, a sofrer com ataques cibernéticos a celulares e smartphones. Estima-se que, de janeiro a julho deste ano, houveram 31,5 bilhões de ataques no país, visando o acesso aos dispositivos móveis.

O fato é que os hackers estão utilizando inúmeras estratégias para invadir os aparelhos dos brasileiros. O mais comum deles é o Cavalo de Tróia, um malware famoso no mundo todo. Todavia, através desse vírus, a pessoa por trás do ataque, obtém acesso de todas as informações contidas nos celulares.

O malware é um programa, software, desenvolvido no intuito de danificar um computador, uma rede, um sistema, e vem sendo utilizado atualmente, no acesso a smartphones. Ademais, o usuário, por exemplo, corre um grande risco de instalar um Cavalo de Tróia em seu aparelho, ao fazer o download de aplicativos sem a devida segurança.

Outro modo de ser infectado pelo malware ocorre quando se clica em links sem segurança, ao navegar pela internet. O cibercriminoso, então, consegue controlar o equipamento, podendo modificar, excluir e copiar dados e outras informações do dispositivo móvel. Aliás, o hacker também consegue monitorar os passos do usuário.

Como evitar o Cavalo de Troia

Como o malware é instalado ao se clicar em links perigosos e na instalação de aplicativos para o celular, é preciso prestar bastante atenção ao uso do smartphone. Desse modo, o acesso de terceiros ao celular compromete todo o sistema do aparelho e atrapalha a sua utilização, tornando-o lento e moroso.

Muitas pessoas colocam dois chips nos celulares para poderem realizar operações diferenciadas. Uma boa dica é ter dois smartphones, um para instalar aplicativos relacionados ao trabalho, como bancos, cartões de créditos, etc, e outro para fazer o download de apps ligados à diversão e à comunicação.

Analogamente, entre outras estratégias para proteger seu celular, podemos destacar o acesso a bancos utilizando duas senhas, desabilitar as notificações, realizar backups regulares no aparelho, redefinir as senhas sempre que possível, entre outros.

Sinais de infecção

São vários os sinais de que o celular foi invadido por um Cavalo de Tróia. O aparelho pode começar a desligar sozinho, a bateria acabar rápido demais. Estes podem ser indícios de uma invasão, pelo fato de que quanto maior a atividade do aparelho, maior a sua perda de energia. Em conclusão, a bateria não está “viciada”, o equipamento é que está comprometido.

Observe também se propagandas e janelas estão abrindo sozinhas em seu aparelho. Pode ser que seu celular esteja infectado. Vale ressaltar que aplicativos originais, seguros, também podem apresentar propagandas. Fique atento a anúncios estranhos, e a abertura de telas aleatórias.

A princípio, fique atento também ao fato de que seus créditos acabam muito rápido, ou se sua conta chega muito cara. Alguns vírus permitem o acesso do celular aos criminosos, que os utilizam para diversas aplicações. Eles podem inclusive realizar ligações, e consumir os dados relativos ao seu plano. Procure observar seu registro de ligações e o fluxo de mensagens de SMS do seu smartphone.

Como eliminar o vírus do celular

Felizmente é possível eliminar o Cavalo de Tróia de seu celuar. O primeiro passo consiste em procurar no aparelho qualquer traço relativo ao malware, como arquivos estranhos. É possível encontrar sites na internet com uma listagem de possíveis arquivos comprometedores.

É importante ressaltar que o usuário do smartphone deve ter instalado em seu aparelho um antivírus atual, capaz de identificar um arquivo perigoso em tempo real. Ele detecta ameaças e pode deletar qualquer malware de seu aparelho. Desse modo, faça varreduras regulares em seu celular.

Outra estratégia relacionada a segurança é a utilização de uma Virtual Private Network (VPN). É uma rede privada virtual que protege os seus usuários de ataques cibernéticos enquanto utilizam a internet. Ela é muito utilizada em computadores e notebooks, mas também pode ser aplicada ao celular.

Quem deseja proteger seu smartphone de Cavalos de Tróia e outros vírus, devem criar senhas mais seguras, trocá-las regularmente, não compartilhar seu aparelho, e nunca baixar aplicativos, sem garantir a sua procedência, verificando a sua confiabilidade e integridade.