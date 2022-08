Certidão de saque FGTS – Notícias Concursos

A certidão de saque do FGTS já pode ser emitida pelo aplicativo do Meu INSS. Por isso que hoje, nós vamos ensinar como solicitar pelo app a Certidão de saque do FGTS pois, assim é possível fazer a retirada do dinheiro.

Confira no post de hoje o que é a Certidão de Saque do FGTS, como fazer a solicitação deste documento, descubra se é possível realizar isso de forma online e qual o passo a passo necessário para ter acesso.

O que é a Certidão de Saque do FGTS?

De maneira oficial, o documento se chama Certidão para o Saque de PIS/Pasep/FGTS, que serve para retirar o saldo em dinheiro que está na conta do FGTS.

Tem direito a esta Certidão e, consequentemente ao saque, pessoas que se aposentam pelo INSS. Antes de ser possível fazer a retirada deste documento pelo aplicativo, o indivíduo tinha que solicitar de maneira presencial, ou ligar para o número 135. Em ambas as situações, deveria aguardar em casa o recebimento pelos Correios, para depois ir fazer o saque.

Como fazer a solicitação da certidão de Saque FGTS utilizando os meios digitais?

O aposentado pode optar por solicitar o documento de duas maneiras:

Primeiramente, utilizando o site do Meu INSS

Em segundo lugar, é possível fazer pelo aplicativo do Meu INSS

Para realizar a solicitação pelo site do Meu INSS:

Acessar o site do Meu INSS através do site gov.br, e para tanto utilizar o CPF e a senha cadastrada. Se você não possui ainda o cadastro no site gov.br, é preciso fazê-lo antes de acessar o Meu INSS.

Clicar na aba da certidão, e acompanhar os passos exigidos pela plataforma.

Confirmar no final.

Aguardar em casa o recebimento do documento pelos Correios.

A carta será emitida em nome do aposentado e conterá o valor que precisa ser retirado na Caixa Econômica Federal. Sendo assim, o aposentado poderá retirar todos os saldos existentes em todas as contas do FGTS, que possuam admissão antes da data da aposentadoria.

Para realizar a solicitação da Certidão de saque utilizando o aplicativo meu INSS, que está disponível para os sistemas Android e iOS, você precisará seguir os seguintes passos:

Primeiro, abra o aplicativo

Em segundo lugar, adicione seu CPF e senha

Logo após, clique na opção “Meus Saques”

Clique novamente em “Outras situações de saque”

Clique em “Aposentadoria”

Procure a aba “Solicitar Saque”

Por fim, encaminhe os documentos que forem solicitados, inclusive a certidão obtida no Meu INSS

Assim, os pagamentos serão liberados em aproximadamente um mês.

Porém, se houver problemas na solicitação, vá presencialmente até uma agência da Caixa Econômica Federal ou ligue para 0800 726 0207.

Mas atenção: muitos dizem em que o aplicativo não esteja funcionando

Infelizmente, existe uma questão negativa no meio caminho. Isso porque, ainda há relatos de que as pessoas não estão conseguindo finalizar a emissão da Certidão de saque do FGTS pelo aplicativo. Além de relatos em que as certidões estão demorando mais de 20 dias para chegar nas residências! Assim, está dificultando o acesso aos valores que estão retidos na Caixa.

Sabendo disso, tenha em mente que a recomendação é que a pessoa entre novamente no site ou no aplicativo do Meu INSS e observe se todos os dados estão corretamente identificados. Se tudo correr bem, siga sem problemas e continue seu processo para retirada da certidão.

Como resolver?

Porém, se esse não for o caso e, por isso, os problemas permanecerem, entre em contato com a Previdência Social para ver o que está acontecendo. Você já falou com a PS e acredita que o problema não foi resolvido? Aí é preciso ir para outro nível de ação para resolver isso de forma correta. Assim, se os problemas não forem sanados e perdurarem, consulte um advogado para orientações a respeito. Nesse momento é fundamental contar com o apoio de um profissional da área.

Por se tratar de uma tecnologia e depender do uso da internet, muitas vezes, os aplicativos ainda estão em teste e, por isso, podem dar problemas. Mas isso não significa que você não deva testar todas as opções de ajuda possíveis. Assim, não pense duas vezes antes de sair em busca dos seus direitos!

Por fim, agora que você já sabe como conseguir sua Certidão do Saque do FGTS, não perca tempo! Siga o passo a passo que trouxemos e confira se tudo está correto na hora de realizar o seu acesso. Do contrário, já sabe como agir e o que fazer para retirar sua certidão de forma correta.

Saque o quanto antes e, assim, retire o que é seu por direito.