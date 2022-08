CESMAC: descubra quais são as formas de ingresso

CESMAC: principais informações sobre as formas de ingresso na instituição

A CESMAC, Centro de Estudos Superiores de Maceió, é uma instituição de ensino superior e particular que está localizada na cidade de Maceió, no estado de Alagoas.

A instituição atrai muitos alunos todos os anos devido ao número de cursos de graduação e pós-graduação oferecidos.

Quer saber mais sobre as formas de ingresso na instituição? Então continue lendo o artigo de hoje e descubra como estudar na CESMAC!

CESMAC: vestibular agendado

Com exceção do curso de Medicina, que possui regras próprias, os candidatos poderão ingressar em todos os outros cursos da instituição por meio do vestibular agendado.

As inscrições para a o vestibular agendado que permite o ingresso dos candidatos aprovados no próximo semestre de 2022 estão abertas. Você pode se inscrever por meio do formulário disponível no site da CESMAC: https://vestibular.cesmac.edu.br/inscricao/paginas/inscricao.xhtml?tipo=agendado&ies=1

O vestibular é feito de forma online e pode ser realizado em até cinco dias corridos após a realização da inscrição. Os resultados são divulgados um dia após a realização do exame.

CESMAC: vestibular de Medicina

Como mencionado, o curso de Medicina possui um processo seletivo próprio.

O vestibular para ingresso no curso de Medicina no primeiro semestre de 2021 aceitará inscrições até o dia 17 de novembro de 2022.

As provas, por sua vez, serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro. O resultado será divulgado no dia 7 de dezembro de 2022.

CESMAC: uso da nota do ENEM

Os candidatos também podem ingressar na CESMAC por meio da análise das pontuações obtidas no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Você poderá realizar a sua inscrição nessa modalidade até o dia 26 de agosto de 2022. Lembre-se, contudo, de que média mínima que você precisa ter tirado no exame para participar do processo via ENEM é de 300 pontos. São válidas para participar do processo seletivo as notas obtidas em edições a partir do ano de 2010.