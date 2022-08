Ciclista é atropelada na rodovia AL-101 Sul, em Marechal Deodoro

Uma ciclista de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atropelada, nesta terça-feira (16), por um carro, em um trecho da rodovia AL-101 Sul, próximo a um condomínio, localizado no município de Marechal Deodoro, em Alagoas. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência, a vítima foi…

Uma ciclista de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atropelada, nesta terça-feira (16), por um carro, em um trecho da rodovia AL-101 Sul, próximo a um condomínio, localizado no município de Marechal Deodoro, em Alagoas.

Reprodução / Redes sociais

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado para a ocorrência, a vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Devido ao atropelamento, a vítima sofreu um politraumatismo, lesões na pélvis e no tórax.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do atropelamento, nem atualização do estado de saúde da paciente.